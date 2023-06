SON DAKİKA YKS KALDIRILACAK MI? | Bahçeli açıkladı: Üniversite sınavları kaldırılacak mı?

SON DAKİKA YKS KALDIRILACAK MI? | MHP Grup Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli üniversiteye giriş sınavlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 17-18 Haziran tarihlerinde, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) kapsamında gerçekleşen TYT, AYT ve YDT'ye katılım sağlayan adaylara başarı ve geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bahçeli, üniversite sınavının kaldırılmasına da değindi. İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE SINAVLARI KALDIRILACAK MI?

Türkiye'de eğitim gören öğrenci sayısının 27 milyon olduğunun altınız çizen Bahçeli, "Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler uzak değildir" açıklamasıyla dikkatleri çekti. Tüm hayatın sınavlara bağlı olmadığını hatırlatarak üniversite adaylarını motive eden MHP Genel Başkanı, eğitimde öğrenmenlere verdiği değere de değinerek şu ifadeleri kullandı:

"GELECEĞİ MEŞALE GİBİ AYDINLATACAK"

"Geçtiğimiz hafta eğitim öğretim yılı sonlanıp yaz tatili başlarken yükseköğretim kurumları sınavları yapıldı. Ülkemiz genç nüfus hazinesine sahip. Huzurlu bir gelecek Türk gençliği ile güvenceye kavuşacaktır. Çocuklarımız geleceği meşale gibi aydınlatacaktır. Gönüllerini tavaf ettiğimiz zaman özlem ve hasretlerini öğrenmemiz mümkündür. Bu ilerleyiş sayesinde yürekler topluca vurursa geleceğin kilitli kapısı açılacaktır. Çağa ve zamana yönelik mesajlarımızın hedefi gençlerimizdir. Yıkılmaz kale, düşmeyen inanç, geri adımı olmayan taarruz bilincidir gençlik. Hayat basamaklarını sabırla tırmanan, sevgi saygıyı rehber edinen kim varsa güzel ahlakın çemberine girmiş demektir."

"SINAVLARI KALDIRACAĞIMIZ GÜNLER UZAK DEĞİL"

"Sınavlar gelip geçer, kaldı ki hayat gelip gidiyor. Ülkemizde 19 milyonu temel öğrenimde, 8 milyon da yüksek öğrenimde olmak üzere 27 milyon öğrenci vardır. Pek çok ülkenin nüfusundan fazladır bu sayı. Gayret gençlerimizden himmet de aile, öğretmen ve siyasi sorumluluk taşıyan bizlerin görevidir.Zamanın ruhu neyi işaret ederse etsin, endüstri devrimlerinin derecesi ne olursa olsun sahip olduğumuz beşeri Türk gençliğidir. Sapkın akımlarla başa çıkabilmenin ana cephesi Türk gençliğidir. Biz gençliği sınavlarla bulmadık bu yolda da kaybetmeyeceğiz. Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de uzak değildir."

"TÜRK GENÇLİĞİNİN HER ŞARTTA YANINDAYIZ"

"Tarih boyunca dinlenme, eğlenme yanı sıra kitaplarla irfan tesis etmelerini temenni ediyorum. Yüksek öğrenim sınavına giren çocuklarımızın istediklerini alamadıklarında bunun dünyanın sonu olmadığını açıkça ifade etmek istiyorum. Öğretmenlerimiz her şeyin güzelini hak eden eğitimin bergüzar yüzleridir. Türk gençliğinin her şartta yanındayız. Her mücadeleyi yapmaktan kaçınmayacağız."

Öte yandan MHP Genel Başkanı Bahçeli daha önceki konuşmalarında da bu konuya değinmiş ancak YÖK'ten sınavın kaldırılacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.