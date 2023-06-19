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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? MB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası'nın aylık olarak duyurduğu faiz kararı, ekonomik aktivite, enflasyon ve finansal piyasalar gibi bir dizi faktörü etkilediğinden yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Mayıs ayında sabit tutulan politika faizi, bu kararla birlikte yine %8,5 seviyesinde kalmıştı. Şimdi ise gözler Haziran ayı faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası'nın Haziran 2023 faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte beklenti anketi ve tahminler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 11:40
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? MB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Haziran ayı faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz ay politika faizini sabit tutan Merkez Bankası'nın Haziran ayı için alacağı karar merakla beklenirken arama motorlarında Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte ekonomistlerin tahminleri ve Merkez Bankası toplantı tarihi...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Haziran ayı Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısı 22 Haziran 2023 Perşembe günü yapılacak. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlık edeceği toplantının ardından aynı gün saat 14.00'te faiz kararının duyurulması bekleniyor.

MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

25 Mayıs'ta yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), toplantının ardından faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

HAZİRAN AYI FAİZ KARARI BEKLENTİLER

PPK şubat ayında sürpriz sayılacak bir şekilde 50 baz puanlık indirim kararı almasının ardından mart ve nisan toplantılarında da faize dokunmamıştı. PPK kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ve ocak toplantılarını da pas geçmişti. 2022 Ağustos-Kasım döneminde toplamda 500 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.

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