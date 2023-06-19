AYT EŞİT AĞIRLIK KAÇ NET KAÇ PUAN 2023? | AYT eşit ağırlık 20, 30, 40, 50, 60, 70 net kaç puan?

AYT EŞİT AĞIRLIK KAÇ NET KAÇ PUAN 2023? | ÖSYM tarafından düzenlenen üniversiteye hiriş sınavının ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) adaylar kendi alanlarından soruları cevaplıyor. Sınava sayısal, sözel ve eşit ağırlıktan giren adaylar, net sayısına göre puan hesaplamalarını araştırırken AYT eşit ağırlık 20, 30, 40, 50, 60, 70 net kaç puan? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

AYT EŞİT AĞIRLIK PUANI NASIL HESAPLANIR?

ÖSYM tarafından yayınlanan YKS kılavuzuna göre YKS eşit ağırlık puanları hesaplanırken TYT'nin ağırlığı %40 olarak alınırken AYT'nin ağırlığı ise %60'tır. AYT'de ise derslerin ağırlıkları ise şöyle: Matematik %30, Türk Dili ve Edebiyatı %18, Tarih-1 %7 ve Coğrafya-1 %5 olarak hesaplanır. Diploma puanı dışında ulaşılabilecek maksimum puan 500'dür. 100 puan ÖSYM tarafından her adaya verilmektedir. Geriye kalan 400 puanın 160'ı TYT'den 240'ı ise AYT'den gelmektedir.

Derslerde yapılan 1 netin AYT eşit ağırlık puanına katkıları geçtiğimiz sene şu şekildeydi:

Matematik: 3.00 puan Türk Dili ve Edebiyatı: 3.00 puan Tarih-1 : 2.80 puan Coğrafya-1 : 3.33 puan

NOT: Diploma puanı dışında ulaşılabilecek maksimum puan 500'dür. 100 puan ÖSYM tarafından her adaya verilmektedir. Geriye kalan 400 puan'ın 160'ı TYT'den 240'ı ise AYT'den gelmektedir.

Bu durumda puan hesaplamada net sayısının yanı sıra hangi dersten kaç net yapıldığı, Ortaöğretim Başarı Puanı ve standart sapma gibi etkenler de önemlidir.