2022 ASGARİ ÜCRET ARA ZAM NE ZAMAN AÇIKLANDI? | Geçen sene asgari ücret ara zammı ne zaman, ayın kaçında belli oldu?

2022 ASGARİ ÜCRET ARA ZAM NE ZAMAN AÇIKLANDI? | Aagari ücrette ara zam için oluşturulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısıyla birlikte, Temmuz ayında alınacak asgari ücretin kamuoyuna ne zaman duyurulacağı, en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. 4 toplantının ardından yapılan uzlaşı ile belirlenen asgari ücrette, bu yıl ikinci kez yapılacak zam hakkında arama motorlarında '2023 asgari ücret ara zam ne zaman açıklandı? Geçen sene asgari ücret ara zammı ne zaman, ayın kaçında belli oldu?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

GEÇEN SENE ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA BELLİ OLDU?

2022 yılında ilk kez uygulanan asgari ücrete ara zam için nefesler tutuldu. Temmuz ayından itibaren, memurlara yapılan maaş güncellemesi ile birlikte asgari ücrete de zam gelirken enflasyon farkının yanı sıra refah payı da yeni tutara ekleniyor. Geçtiğimiz sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına, 29 Haziran 2022 Çarşamba günü başlamıştı. İlk toplantının ardından komisyon, ikinci toplantısını 30 Haziran 2022 Perşembe günü gerçekleştirmişti. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanmış ve aynı tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak uygulanacağı bildirilmişti.

2023 ASGARİ ÜCRET ARA ZAM NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret zammının açıklanacağı tarihle ilgili konuşmasında, "Mutabakat sağlamayı umuyoruz. Bayram öncesi asgari ücreti halletmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi. İstihdamı aksatmayacak, çalışanın ve işverenin beklentisini karşılayacak bir rakam belirlemeye gayret edeceklerinin altını çizen Akkol, konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

"TİSK'in görüşünü sayın bakanımıza da arz ettik. Teknik olan görüşler ifade edildiği kadar teknik olmayan görüşler de ifade ediliyor. Bizim görüşümüz üçlü mutabakatta hızlı şekilde işçinin, işverenin razı olduğu kamunun liderliğini yaptığı bir mutabakat ile bu süreci tamamlamak arzusundayız. Teşkilatımla beraber şahsi arzum, bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanmasıdır."

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa, bu tahmine göre halen 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücret 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek. Eğer refah payı da eklenirse bu durumda artış yüzde 30 ya da 35'i bulabilecek. Geçen yıl Temmuz'daki gibi yüzde 30'luk bir ara zam yapılırsa, net asgari ücret 11 bin 58 liraya çıkacak. Yüzde 35'lik bir zam ise net asgari ücreti 11 bin 484 liraya taşıyacak. Bu arada asgari ücretten vergi alınmaması uygulaması da devam edecek.

500 dolarlık alım gücü kritik bir alt sınır olarak dikkat çekerken yeni asgari ücretin refah payı ile belirlenmesi ve 6 aylık beklenen enflasyon rakamları dikkate alındığında, asgari ücrete gelecek zam oranları şöyle hesaplanabilir:

NET Asgari ücret: 8.506 tl

BRÜT Asgari ücret: 10.008 TL

YÜZDE 30 ZAM:

NET asgari ücret:11.058 TL

BRÜT asgari ücret: 13.010 TL

YÜZDE 35 ZAM:

NET asgari ücret: 11.475 TL

BRÜT asgari ücret: 13.500 TL

YÜZDE 40 ZAM

NET asgari ücret: 11.909 TL

BRÜT asgari ücret: 14.010 TL

YÜZDE 45 ZAM

NET asgari ücret: 12.333 TL

BRÜT asgari ücret: 14.511 TL

YÜZDE 50 ZAM

NET asgari ücret: 12.759 TL

BRÜT asgari ücret: 15.012 TL

YÜZDE 55 ZAM

NET asgari ücret: 13.184 TL

BRÜT asgari ücret: 15.512 TL