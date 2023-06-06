HACAMAT FAYDALARI NEDİR? | Hacamat neden, nasıl yapılır, zararı var mı, öncesinde ne yapılmalı? 📅 2023 hacamat takvimi

Binlerce yıl öncesinde çeşitli kültürlerde yaygın olarak kullanıldığı bilinen ve günümüze kadar gelen hacamat, vücutta olmaması gereken sağlıksız kanın dışarıya atılmasını amaçlar. Çeşitli kültürlerde kullanılan hacamat, bazı insanlar için sağlık tedavisi olarak adlandırılırken bazıları ise bunun bilimsel açıdan kanıtlanmamış veya desteklenmemiş bir uygulama olduğunu düşünmektedir. Peki hacamatın faydaları nedir? Hacamat neden, nasıl yapılır, zararı var mı, öncesinde ne yapılmalı? İşte detaylar...

HACAMATIN FAYDALARI NEDİR?

Bu tedavi kronik hastalıkların tedavisinde, boyun ve bel fıtığında, kalp hastalıklarında, karaciğerde ve birçok psikolojik hastalığın iyileştirilmesinde kullanılabilir. Bunun yanında göze canlılık verir ve görme kabiliyetini arttırır. Ağrı kesici etkisi, kandaki toksinlerin atılması, kronik yorgunluk sendromu, sağlıklı cilt, akıl sağlığı, akciğer sağlığı, sindirim sistemi, damar rahatsızlıkları, kabızlık ve ishal, baş ağrıları, sırt ağrısı gibi çeşitli durumlar için de faydalıdır. Ağrı, arterit, adet ağrısı, yaralanmalar, astım, selülit, yorgunluk, anemi, depresyon, duygusal problemler, atrofi, siyatik, soğuk algınlığı ve grip ve cilt problemleri gibi hastalıkların da tedavilerini destekleyerek en faydalı sonucu sağlayabilir.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, vücuda direnç kazandırır.

Vücutta birikmiş ağır metal ve toksinlerin atılmasını sağlar.

Ağrıları giderir, ödemi çözer.

Kan üretimi ile görevli organları uyarır, oksijeni arttırır.

Kan akışını düzenleyerek tansiyonu dengeler.

Beyin fonksiyonlarını canlandırır.

İleride oluşabilecek muhtemel hastalıkların önlenmesinde etkilidir.

Bel, boyun fıtığı, eklem ağrıları, karaciğer, kalp hastalıkları, psikolojik hastalıklar gibi hemen hemen tüm kronik hastalıkların tedavisinde fayda sağlar.

Göze canlılık verir, gözün görme kabiliyetini artırır.

Unutkanlık, dikkat eksikliği ve baş ağrılarında kafa hacamatı çok faydalıdır.

Hacamat, çocukların gelişiminde, gençlerde ise daha dengeli bir ergenlik geçirmelerine yardımcıdır.

Metabolizmayı düzenleyerek, sindirim sitemi ve dolaşım sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunur.

Detoks etkisiyle psikolojik rahatlama sağlar.

HACAMAT NEDEN YAPILIR?

Hacamatın şu hastalıklara iyi geldiği düşünülmektedir:

Kas-iskelet sistemi ağrıları

Kireçlenme ve romatizma şikayetleri

Sindirim sistemi ve barsak hastalıkları

Stres, anksiyete ve uyku bozuklukları

Kronik yorgunluk sendromu

İltihap ve ödem sorunları

Yüksek tansiyon

Migren ve fibromiyalji gibi stres kökenli ağrılar

Bağışıklık sistem hastalıkları

Ancak hacamatın kanıtlanmış bir bilimsel sonucu bulunmamaktadır.

HACAMAT NASIL YAPILIR?

Hazırlık

Uygulayıcı önce vücudun bardakların yerleştirileceği bölgesini hazırlar. Cilt alkol ya da başka bir antiseptik solüsyonla temizlenir.

Bardak yerleştirme

Uygulayıcı daha sonra emme oluşturmak için bir pompa kullanabilir ya da bardağın içindeki havayı ısıtabilir. Ardından soğuması ve bir vakum oluşturması için cilde yerleştirerek kapları cilt üzerine yerleştirir. Bardaklar birkaç dakika yerinde kalabilir veya farklı konumlara taşınabilir.

Kan alma

Kaplar yerleştirildikten sonra, uygulayıcı deride küçük kesiler oluşturmak için bir neşter veya başka bir keskin alet kullanabilir, bu da kanın kaplara akmasını sağlar. Bu işlem "ıslak hacamat" olarak bilinir ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Bardağın çıkarılması

Bardaklar yeterli bir süre yerinde kaldıktan sonra, uygulayıcı bunları vakum mührünü kırarak çıkaracaktır. Kullanılan tekniğe bağlı olarak bardağın etrafındaki cilde bastırmayı veya emmeyi serbest bırakmak için özel bir alet kullanılabilir.

Bakım Sonrası

Kaplar çıkarıldıktan sonra, uygulayıcı cildi temizler ve delme bölgelerine bir bandaj veya başka bir pansuman uygular. Ayrıca bölgeye nasıl bakılacağı ve iyileşme açısından ne bekleneceği konusunda hastaya tavsiyelerde bulunabilirler.

HACAMATIN ZARARI VAR MI?

Hacamat, eğitimli bir uygulayıcı tarafından yapılabilirken, prosedürle ilişkili potansiyel riskler ve yan etkiler olduğunu unutmamak önemlidir. Bunlar ağrı, morarma, enfeksiyon ve yara izini içerebilir. Prosedüre girmeden önce bu riskleri kalifiye bir uygulayıcı ile tartışmak ve herhangi bir komplikasyon ortaya çıkarsa tıbbi yardım almak önemlidir.

HACAMATTAN ÖNCE NELER YAPILMALI?

Hacamat öncesinde ne aşırı tok, ne de çok aç olunmalıdır. Uygulama öncesi en az 3 saat önceden yeme içmenin kesilmesi yeterli olacaktır. En az 24 saat öncesinden eğer kişi yapabilecek ise 3 gün öncesinden başlanarak hayvansal gıda alınmaması önemlidir. 24 saat öncesinden cinsel ilişkiye girilmemelidir. Spor yapılmamalı, vücut dinç olmalı ve en az 12 saat öncesinden kan akışkanlığını ve pıhtılaşmasını bozacak ilaçlar alınmaması gerekir.

2023 HACAMAT TAKVİMİ

ALTIN HACAMAT GÜNÜ

📅 6 Salı 2023

SÜNNET HACAMAT GÜNLERİ

📅 12 Ocak Perşembe 2023

📅 14 Ocak Cumartesi 2023

📅 12 Şubat Pazar 2023

📅 9 Mart Perşembe 2023

📅 8 Nisan Cumartesi 2023

📅 10 Nisan Pazartesi 2023

📅 7 Mayıs Pazar 2023

📅 9 Mayıs Salı 2023

📅 11 Mayıs Perşembe 2023

📅 8 Haziran Perşembe 2023

📅 10 Haziran Cumartesi 2023

📅 9 Temmuz Pazar 2023

📅 6 Ağustos Pazar 2023

📅 8 Ağustos Salı 2023

📅 2 Eylül Cumartesi 2023

📅 4 Eylül Pazartesi 2023

📅 2 Ekim Pazartesi 2023

📅 5 Kasım Pazar 2023

📅 3 Aralık Pazar 2023

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