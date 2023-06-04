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YENİ KABİNE LİSTESİ RESMİ GAZETE'DE! 4 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları

4 HAZİRAN 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI | Resmi Gazete'nin 4 Haziran 2023 tarihli sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın atamasını gerçekleştirdiği yeni Kabine listesi de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı. İşte hükümet tarafından alınan arama, görevden alma ve çeşitli ilan kararlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yer aldığı 4 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 08:00 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 08:00
YENİ KABİNE LİSTESİ RESMİ GAZETE'DE! 4 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 4 HAZİRAN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 4 Haziran Pazar 2023 tarihli 32211. sayısı yayınlandı. 2023 Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından yeniden seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde yeni Kabineyi açıkladı. Bunun ardından Resmi Gazete'nin 4 Haziran tarihli sayısında yayınlanan yeni liste ile birlikte Bakanlar resmen göreve başlamış oldu. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

4 HAZİRAN 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2023/284)

YÖNETMELİK

–– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2023 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2023 Yılı Nisan Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2023 Yılı Nisan Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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