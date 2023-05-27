Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA | 27 Mayıs deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM SON DAKİKA | 27 Mayıs deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

Türkiye, jeolojik konumu gereği deprem kuşağında bulunan bir ülkedir. Bu nedenle, çeşitli büyüklüklerde birçok depreme maruz kalmaktadır. Son olarak, Kahramanmaraş'ta ardışık olarak meydana gelen iki şiddetli deprem, 11 ilde ciddi hasarlara yol açmıştır. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında gerçekleşen depremler, halk tarafından sıkça takip edilmektedir. İşte en güncel deprem haberleri, 27 Mayıs'ta yaşanan deprem ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri hakkındaki bilgiler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 07:50 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 08:10
DEPREM SON DAKİKA | 27 Mayıs deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM SON DAKİKA 27 MAYIS | Deprem kuşağında yer alan ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntıya maruz kalmaktadır. Son olarak Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen iki şiddetli depremden 11 il büyük ölçüde etkilenerek yıkıcı hasar almıştır. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından da sıklıkla araştırılmaktadır. İşte son dakika deprem haberleri, 27 Mayıs deprem mi oldu? sorusunun cevabı ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

27 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

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