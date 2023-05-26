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EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ BAŞVURU EKRANI Yenişehir Evleri başvuru şartları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu kez de İstanbul'da ev sahibi olmayan kişler için harekete geçti. Emlak Konut ve Türk Havayolları tarafından başlatılan projede, İstanbul'da yaşayıp da ev sahibi olmayan kişiler için megakentin dört yanında inşa edilen evleri satışa sunuyor. Düşük peşinat ve uzun vadelerle İstanbul'da ev sahibi olmak isteyen kişilere yönelik başlatılan proje hakkında rama motorlarında 'Emlak Konut Yenişehir Evleri başvuru tarihleri, şartları, peşinat ücreti, taksitleri ve başvuru ekranı araştırılıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 11:31 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 11:31
EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ BAŞVURU EKRANI Yenişehir Evleri başvuru şartları

EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ | TOKİ eliyle yapılan İlk Evim İlk İş Yerim ve Yeni Evim projelerinin ardından bu kez de evi olmayan İstanbulluların yüzünü güldürecek haber geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Emlak Konut ve Türk Hava Yolları iş birliği ile hazırladığı projede, İstanbul'da evi olmayan kimse kalmasın diye, düşük peşinat ve uzun vadelerle vatandaşların ev sahibi olması amaçlanıyor. İşte Emlak Konut Yenişehir Evleri hakkında tüm merak edilenler...

EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ BAŞVURU ŞARTLARI

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları'nın, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" Projesinin kura başvuruları başladı. Projeye İstanbul'da ikamet eden ve ilk evini alacaklar müracaat edebilecek. İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak. Başvuru şartları şu şekilde sıralanabilir:

  • İstanbul'da evi olmamak
  • İstanbul'da ikamet ediyor olmak
  • Eşler üzerine kayıtlı evin olmaması
  • Son 1 yıl içinde tapu devri yapılmamış olması

EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuruları başlayan projeye 2 Haziran Cuma gününe kadar emlakkonut.com.tr adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacak vatandaşlar müracaat edebilecek ve başvuru ücretsiz olacak.

EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ PEŞİNAT NE KADAR?

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat ile ev sahibi olabilecek.

1+1 DAİRE ÖRNEK ÖDEME PLANI

Brüt: 58 m2
Vade: 120 ay
Satış Fiyatı: 2.088.000 TL
Peşinat (%20): 417.600 TL
1. Ara Ödeme (24. ay): 208.800 TL
2. Ara Ödeme (36. Ay): 208.800 TL
3. Ara Ödeme (48. Ay): 208.800 TL
1. Yıl Taksit tutarı (aylık): 7.500 TL
2. Yıl Taksit tutarı (aylık): 12.500 TL
3. Yıl Taksit tutarı (aylık): 20.00 TL
4. Yıl Taksit tutarı (aylık): 24.000 TL
5. Yıl Taksit tutarı (aylık): 34.500 TL
6-10. Yıl Taksit tutarı (aylık): 37.564 TL

2+1 DAİRE ÖRNEK ÖDEME PLANI

Brüt: 72 m2
Vade: 120 ay
Satış Fiyatı: 2.592.000 TL
Peşinat (%20): 518.400 TL
1. Ara Ödeme (24. ay): 259.200 TL
2. Ara Ödeme (36. Ay): 259.200 TL
3. Ara Ödeme (48. Ay): 259.200 TL
1. Yıl Taksit tutarı (aylık): 10.000 TL
2. Yıl Taksit tutarı (aylık): 15.000 TL
3. Yıl Taksit tutarı (aylık): 25.000 TL
4. Yıl Taksit tutarı (aylık): 30.000 TL
5. Yıl Taksit tutarı (aylık): 42.750 TL
6-10. Yıl Taksit tutarı (aylık): 46.322 TL

3+1 DAİRE ÖRNEK ÖDEME PLANI

Brüt: 102 m2
Vade: 120 ay
Satış Fiyatı: 3.672.000 TL
Peşinat (%20): 734.400 TL
1. Ara Ödeme (24. ay): 367.200 TL
2. Ara Ödeme (36. Ay): 367.200 TL
3. Ara Ödeme (48. Ay): 367.200 TL
1. Yıl Taksit tutarı (aylık): 15.000 TL
2. Yıl Taksit tutarı (aylık): 20.000 TL
3. Yıl Taksit tutarı (aylık): 30.000 TL
4. Yıl Taksit tutarı (aylık): 42.200 TL
5. Yıl Taksit tutarı (aylık): 60.500 TL
6-10. Yıl Taksit tutarı (aylık): 68.455 TL

EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ TASİTLERİ NE KADAR?

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat ödemelerinin ardından 120 ay vade ve 7.500 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

Toplamda 13.000 bağımsız bölümün yer aldığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi sosyal konut projesi kapsamında kura ile satışa sunuluyor. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a gerçekleştirilecek.

EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

GENÇLERE YÜZDE 20 EK KONTENJAN

Daha önce "İlk Evim, ilk işyerim" projesinde olduğu gibi bu kampanyada da gençlere özel bir kontenjan ayrıldı. Projede toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. 18 – 30 yaş arasında gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı da aranmayacak.

1+1, 2+1, 3+1 SEÇENEKLERİ

Projede; az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi daire tipleri kura ile satışa sunulacak. Proje; her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel park ve yaşam alanları, meydanlar, etkinlik alanları, dini tesis, eğitim, sağlık, spor alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaya ve bisiklet yolları gibi gündelik yaşamın gereksinimlerini bünyesinde barındıracak.

Sıfır Atık altyapısıyla geri dönüşümü destekleyen uygulamalara sahip olan proje, ısı yalıtımı, gri su arıtımı, güneş enerjisi sistemleriyle enerji verimliliğini ön planda tutan Yeşil Proje olma özelliğini taşıyor ve çevresel uygulamalarıyla sürdürülebilir bir yaşam sunuyor.

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