Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 26 Mayıs 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 26 Mayıs 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 26 Mayıs Cuma 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 12:30 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 13:00
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 26 Mayıs 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

26 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 26 Mayıs 2023 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 19,9780 (Alış) - 19,9887 (Satış)

EURO: 21,4425 (Alış) - 21,4538 (Satış)

STERLİN: 24,6429 (Alış) - 24,7665 (Satış)

1 DOLAR = 19,98 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉26 Mayıs Cuma 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.256,09

Gram altın satış: 1.256,27

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.225,00

Çeyrek altın satış: 2.288,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.437,00

Yarım altın satış: 4.578,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.887,00

Tam altın satış: 9.126,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.164,00

Cumhuriyet altını satış: 9.303,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.119,00

Ata altın satış: 9.459,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 26 Mayıs Cuma günü saat 12:03 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta 3 imza birden! Yönetim o isimler için kararını verdi...
Müge Anlı cinayetin perde arkasını didik didik arıyor! Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi o isimden ATV canlı yayınında olay itiraf: "Kızı yüzünden..."
Beşiktaş'tan flaş transfer kararı! Takımdan ayrılıyor
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?
LGS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI
Cuma hutbesi 19 Mayıs Diyanet
Yenişehir Evleri başvuru şartları
KPSS A Grubu başvuru ekranı 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor Eyüpspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor Eyüpspor maçı saat kaçta? 11:53
İlkay ve Haaland Florya'ya geliyor! İlkay ve Haaland Florya'ya geliyor! 11:52
Arda Güler F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Arda Güler F.Bahçe'den ayrılıyor mu? 11:34
Şampiyon olması halinde gelenek sürecek! Şampiyon olması halinde gelenek sürecek! 11:27
Szalai'ye sürpriz talip çıktı! Tribünden takip ettiler Szalai'ye sürpriz talip çıktı! Tribünden takip ettiler 11:09
Formula 1'de sıradaki durak Monaco! Formula 1'de sıradaki durak Monaco! 10:58
Daha Eski
Beşiktaş'tan flaş transfer kararı! Takımdan ayrılıyor Beşiktaş'tan flaş transfer kararı! Takımdan ayrılıyor 10:48
Muslera ve Kerem'den Timur'a söz! "F.Bahçe..." Muslera ve Kerem'den Timur'a söz! "F.Bahçe..." 10:48
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! 10:35
Sampdoria - Sassuolo maçı saat kaçta? Sampdoria - Sassuolo maçı saat kaçta? 09:49
Boston final serisini 6. maça taşıdı! Boston final serisini 6. maça taşıdı! 09:49
Beşiktaş'ın teklifine bu yanıtı verdi! Beşiktaş'ın teklifine bu yanıtı verdi! 09:44