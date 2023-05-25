SON DAKİKA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI | Merkez Bankası Mayıs faiz kararı yüzde kaç oldu? - 2023 Mayıs ayı faiz kararı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Mayıs ayı faiz kararı heyecanla bekleniyordu. Geçtiğimiz ay politika faizini sabit tutan Merkez Bankası'nın Mayıs ayı için aldığı karar arama motorlarında Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? sorusu ile araştırılıyor. İşte Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI!

Mayıs ayı Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısı 25 Mayıs 2023 Perşembe günü yapılacak. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlık edeceği toplantının ardından aynı gün saat 14.00'te açıklandı. Merkez Bankası faiz kararını 8,5'ta sabit tutmaya karar verdi.

NİSAN AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

27 Nisan'da yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), toplantının ardından faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.