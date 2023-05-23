SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 22 Mayıs Survivor eleme adayı belli oldu

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 22 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan fragmanda dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 22 Mayıs Pazartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

SURVIVOR ÜÇÜNCÜ BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Survivor'da bu akşam ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı gecenin kazananı en yüksek skoru yapan Özgür oldu. Kıyasıya geçen mücadelenin sonunda dokunulmazlığı kazanan isim Survivor Özgür oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayı da belli oldu. Survivor Özgür bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu. Eleme adayı için bir isim vermesi gereken Özgür, Nefise'nin ismini verdi. Böylelikle Survivor 2023'ün üçüncü bireysel eleme adayı Nefise olmuş oldu.