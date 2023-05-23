Haberler Haberler SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 22 Mayıs Survivor eleme adayı belli oldu

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 22 Mayıs Survivor eleme adayı belli oldu

Survivor'da heyecan devam ederken takımların saf dışı kalıp bireyselliğin öne çıktığı dönem sürüyor. 22 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, 22 Mayıs 2023 Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 08:00 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 09:00
SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 22 Mayıs Survivor eleme adayı belli oldu

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 22 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan fragmanda dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 22 Mayıs Pazartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

SURVIVOR ÜÇÜNCÜ BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Survivor'da bu akşam ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı gecenin kazananı en yüksek skoru yapan Özgür oldu. Kıyasıya geçen mücadelenin sonunda dokunulmazlığı kazanan isim Survivor Özgür oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayı da belli oldu. Survivor Özgür bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu. Eleme adayı için bir isim vermesi gereken Özgür, Nefise'nin ismini verdi. Böylelikle Survivor 2023'ün üçüncü bireysel eleme adayı Nefise olmuş oldu.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Icardi'de mutlu son! Anlaşma ve alacağı maaş açıklandı...
Hande Erçel, Cannes Film Festivali'nde güzelliğiyle Serenay Sarıkaya ile Dilan Çiçek Deniz’i gölgede bıraktı
G.Saray'a Rashica müjdesi!
Kalmış gibi çalışıyor... İşte Jesus'un transfer raporu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
Memura kira yardımı başvuru şartları, tarihleri ve ekranı!
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Son dakika deprem mi oldu 23 Mayıs?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Test! Test! 01:34
Juventus deplasmanda Empoli'ye farklı yenildi! Juventus deplasmanda Empoli'ye farklı yenildi! 01:19
Juventus deplasmanda Empoli'ye farklı yenildi! Juventus deplasmanda Empoli'ye farklı yenildi! 01:16
Samet Akaydın PFDK'ya sevk edildi! Samet Akaydın PFDK'ya sevk edildi! 01:09
Bjelica'dan Karagümrük maçı sonrası açıklamalar! Bjelica'dan Karagümrük maçı sonrası açıklamalar! 01:09
Trabzonspor farka koştu! Trabzonspor farka koştu! 01:09
Daha Eski
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:08
Trabzonspor'un golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon Trabzonspor'un golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon 01:08
Beşiktaş'a Fransız orta saha! Teklif yapıldı Beşiktaş'a Fransız orta saha! Teklif yapıldı 01:08
G.Saray'a Rashica müjdesi! G.Saray'a Rashica müjdesi! 01:08
F.Bahçe'ye transferde kötü haber! Ters köşe... F.Bahçe'ye transferde kötü haber! Ters köşe... 01:08
Yunan ekibiyle görüştü! Transferde flaş gelişme Yunan ekibiyle görüştü! Transferde flaş gelişme 01:08