💰1 DOLAR KAÇ TL? | 16 Mayıs 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

16 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 16 Mayıs 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 19,7076 (Alış) - 19,7140 (Satış)

EURO: 21,4385 (Alış) - 21,4385 (Satış)

STERLİN: 24,5970 (Alış) - 24,7203 (Satış)

1 DOLAR = 19,71 TL

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👉16 Mayıs Salı 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.274,70

Gram altın satış: 1.274,88

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.223,00

Çeyrek altın satış: 2.296,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.460,00

Yarım altın satış: 4.605,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.892,00

Tam altın satış: 9.169,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.085,00

Cumhuriyet altını satış: 9.222,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.165,00

Ata altın satış: 9.431,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 16 Mayıs Salı günü saat 16.30 itibarıyla alınmıştır.