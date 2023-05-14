İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2023 - İzmir seçimini yaptı! İşte oy oranları

Aynı anda milyonların merak ettiği İzmir Seçim Sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği kapsamında yakından takip ediliyor. İzmir seçim sonuçları oy sayısı ve oy oranları sandıkların açıklanması ile beraber belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan ve adaylıktan çekilen Muharrem İnce oy pusulasında yer alıyor. İzmir seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak? Sabah.com.tr ile İzmir Seçim Sonuçları Oy Oranları ve oy sayısını takip edebilirsiniz.

2023 İZMİR SEÇİM SONUÇLARI

2023 İzmir seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri kapsamında milyonlarca vatandaş tarafından pür dikkat takip ediliyor. Saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilen oy kullanma işlemleri sonrası sandıklar kapandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimle ilgili yayın yasağının saat 18.30 itibarıyla kaldırıldığını duyurdu. YSK kararına göre seçim sonuçları en geç 23.59'dan önce verilmeye başlanacak. Sonuçları anbean sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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İZMİR'DE OY DAĞILIMI NASIL OLDU?

Sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı İzmir'de oy dağılımı şu şekilde oldu:

Açılan sandık: 9.897

Seçmen Sayısı: 3.445.505

Katılım Oranı: %90,25

Geçerli oy: 3.063.677

Geçersiz oy: 46.007

RECEP TAYYİP ERDOĞAN: %31,48 - 963.385 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU: %63,29 - 1.938.931 oy

SİNAN OĞAN: %4,76 - 145.596 oy

MUHARREM İNCE: %0,49 - 14.918 oy

5 MİLYONA YAKIN VATANDAŞ İLK KEZ OY KULLANDI

Yurt içi ve yurt dışındaki toplam seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941. 18 yaşını dolduran 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısına 2 bin 435 yeni seçmen daha eklenecek.

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2023 | TIKLAYIN