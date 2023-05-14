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SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI 2023 CANLI Türkiye genel seçim sonuçları sorgula

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için geri sayım devam ediyor. 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri 17.00 itibarıyla sona erdi. Sonuçlar ise, seçim yasaklarının bitmesinin ardından YSK güvenliğinde açıklanıyor. İşte 14 Mayıs 2023 tarihli Türkiye genel seçim sonuçları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 19:10 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 19:17
SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI 2023 CANLI Türkiye genel seçim sonuçları sorgula

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Türkiye kuruluşunun 100. yılında Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandık başında. Aylardır heyecanla beklenen seçim için 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri, 17.00 itibarıyla sona erdi. YSK tarafından belirlenen seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından sonuçlara ilişkin yayınlar başladı. Parti ve adayların oy oranları grafiklerle, anlık olarak kamuoyunun bilgisine sunuluyor. İşte 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları canlı...

👉TÜRKİYE GENEL SEÇİM SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE GENEL SEÇİM SONUÇLARI

Kesinleşen cumhurbaşkanı aday listesine göre, seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışıyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise adaylıktan çekildi ancak oy pusulasında yer almaya devam ediyor. Sandıklar açılıp oy sayımına geçildikten sonra gelen sonuçlar anlık olarak grafikler üzerinden aktarılıyor. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte partilerin aldığı oy oranlarını il il, ilçe ilçe, canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANMAYA BAŞLANDI?

14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından YSK seçime dair verileri paylaşmaya başladı. YSK, saat 18.30 itibarıyla yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı. Seçim sonuçları ise sabah.com.tr'de canlı olarak güncelleniyor... Seçim sonuçları, il il ve ilçe ilçe olacak şekilde anlık olarak takip edilebiliyor.

TÜRKİYE GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İLK TURDA SEÇİLEBİLMEK İÇİN YÜZDE 50+1 OY GEREKLİ

14 Mayıs genel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941 olarak açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in paylaştığı istatistiklere göre 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez bu seçimde oy kullandı. 14 Mayıs sabahı yurt genelinde 60 milyonun üzerindeki seçmen için 195 bin 705 sandık kuruldu. Bu sandıkların 4 bin 969'u yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için gümrük ve dış temsilciliklerde, 21 bin 15'i ise köylerde kuruldu. 2007 yılında kabul edilen anayasa değişikliği uyarınca Cumhurbaşkanı adayının seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması gerekmektedir. Bu da seçmen sayısının en az yüzde 50'si +1 oy demektir.

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