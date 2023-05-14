Haberler Haberler İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2023 İşte canlı sorgulama ekranı

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2023 İşte canlı sorgulama ekranı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) saat 18.30 itibarıyla seçimle ilgili yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı. İstanbul'da açılan sandık sayısı, oy sayısı ve son durum da başta İstanbul'da yaşayan vatandaşlar olmak üzere milyonlarca vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbul seçim sonuçları açıklandı mı? İstanbul seçim sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte İstanbul'da açılan sandık sayısı ve oy durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 19:00 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 19:10
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2023 İşte canlı sorgulama ekranı

Aynı anda milyonların merak ettiği İstanbul Seçim Sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği kapsamında yakından takip ediliyor. İstanbul seçim sonuçları oy sayısı ve oy oranları sandıkların açıklanması ile beraber belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan ve adaylıktan çekilen Muharrem İnce oy pusulasında yer alıyor. İstanbul seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Sabah.com.tr ile İstanbul Seçim Sonuçları Oy Oranları ve oy sayısını takip edebilirsiniz.

2023 İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

2023 İstanbul seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri kapsamında milyonlarca vatandaş tarafından pür dikkat takip ediliyor. Saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilen oy kullanma işlemleri sonrası sandıklar kapanacak ve oy kullanma işlemleri gerçekleştirildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimle ilgili yayın yasağının saat 18.30 itibarıyla kaldırıldığını duyurdu. YSK kararına göre seçim sonuçları en geç 23.59'dan önce verilmeye başlanacak. Sonuçları anbean sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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5 MİLYONA YAKIN VATANDAŞ İLK KEZ OY KULLANDI

Yurt içi ve yurt dışındaki toplam seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941. 18 yaşını dolduran 4 milyon 904 bin 672 seçmen bugün ilk kez oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısına 2 bin 435 yeni seçmen daha eklenecek.

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