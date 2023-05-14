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ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2023 İşte canlı sorgulama ekranı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy sayımına geçildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağının kaldırılmasının ardından merak edilen konularda biri de Ankara'daki seçim sonuçları oldu. Başta Ankara'da oy kullanan vatandaşlar olmak üzere milyonlarca kişi Ankara'daki oy oranını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Ankara seçim sonuçları belli oldu mu? Ankara Seçim Sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Ankara'da açılan sandık sayısı ve oy durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 21:00 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 21:00
ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2023 İşte canlı sorgulama ekranı

Aynı anda milyonların merak ettiği Ankara Seçim Sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği kapsamında yakından takip ediliyor. Ankara seçim sonuçları oy sayısı ve oy oranları sandıkların açıklanması ile beraber belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan ve adaylıktan çekilen Muharrem İnce oy pusulasında yer alıyor. Ankara seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak? Sabah.com.tr ile Ankara Seçim Sonuçları Oy Oranları ve oy sayısını takip edebilirsiniz.

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2023 ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

2023 Ankara seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri kapsamında milyonlarca vatandaş tarafından pür dikkat takip ediliyor. Saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilen oy kullanma işlemleri sonrası sandıklar kapandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimle ilgili yayın yasağının saat 18.30 itibarıyla kaldırıldığını duyurdu. YSK kararına göre seçim sonuçları en geç 23.59'dan önce verilmeye başlanacak. Sonuçları anbean sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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5 MİLYONA YAKIN VATANDAŞ İLK KEZ OY KULLANDI

Yurt içi ve yurt dışındaki toplam seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941. 18 yaşını dolduran 4 milyon 904 bin 672 seçmen bugün ilk kez oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısına 2 bin 435 yeni seçmen daha eklenecek.

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