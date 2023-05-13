Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 13 Mayıs 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 13 Mayıs 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 13 Mayıs Cumartesi 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 06:52
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 13 Mayıs 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

13 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 13 Mayıs 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 19,56 (Alış) - 19,57 (Satış)

EURO: 21,22 (Alış) - 21,26 (Satış)

STERLİN: 24,27 (Alış) - 24,40 (Satış)

1 DOLAR = 19,57 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉13 Mayıs Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.264,61

Gram altın satış: 1.265,12

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.372,00

Çeyrek altın satış: 2.483,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.758,00

Yarım altın satış: 4.980,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 9.487,00

Tam altın satış: 9.931,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.676,00

Cumhuriyet altını satış: 9.823,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.778,00

Ata altın satış: 10.321,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 13 Mayıs Cumartesi günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Gizli transfer ortaya çıktı! Okan Buruk bizzat izledi...
'Çeşme'den para akıyor: Demet Özdemir'in yaz tatil için kiraladığı villa fiyatı dudak uçuklattı!
G.Saray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı!
Samandıra'da Jorge Jesus isyanı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kayınvalideye, eltiye, görümceye Anneler Günü mesajları 2023
Hamilelere, anne adaylarına Anneler Günü mesajları 2023
Teyzeye, halaya, yengeye, anneanneye, babaanneye Anneler Günü mesajları
Eşe, arkadaşa, kardeşe, ablaya Anneler Günü mesajı
Anneler günü mesajı resimli
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'den yabancı kuralı için karar! TFF'den yabancı kuralı için karar! 01:19
Trabzon'un listesindeki yıldıza F.Bahçe'den kanca! Trabzon'un listesindeki yıldıza F.Bahçe'den kanca! 01:16
G.Saray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! G.Saray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! 00:45
Beşiktaş'tan 6 numara harekatı! Beşiktaş'tan 6 numara harekatı! 00:38
Samandıra'da Jorge Jesus isyanı! Samandıra'da Jorge Jesus isyanı! 00:12
G.Saray'dan forvet atağı! Cenk Ergün görüştü G.Saray'dan forvet atağı! Cenk Ergün görüştü 00:07
Daha Eski
Cimbom'dan sol bek harekatı! Cimbom'dan sol bek harekatı! 23:58
Lazio beraberliği son anda kurtardı! Lazio beraberliği son anda kurtardı! 23:48
Köln’den 5 gollü galibiyet! Köln’den 5 gollü galibiyet! 23:34
Timur'dan flaş transfer sözleri! Ramos ve Firmino... Timur'dan flaş transfer sözleri! Ramos ve Firmino... 23:33
Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı 23:33
Ziyech'te sürpriz gelişme! F.Bahçe ve Beşiktaş... Ziyech'te sürpriz gelişme! F.Bahçe ve Beşiktaş... 23:33