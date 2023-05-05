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SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı!

Asgari ücret zammı son dakika - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı televizyon programında asgari ücret zammı ile ilgili detayları açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağını duyurmasının ardından gözler Ekonomi Bakanı Nureddin Nebati'ye çevirilmişti. Peki, 2023 asgari ücret arama zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 13:40 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 14:00
SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı!

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret hakkında müjde vermesinin ardından gözler Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye çevirilmişti. Kamuoyuna asgari ücrette ara zam verileceğini duyuran Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Temmuz'da asgari ücrete ara zam geleceği kesinleşmişti. Peki, 2023 asgari ücret arama zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

2023 ASGARİ ÜCRET ARAMA ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Televizyon programında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücret zammı ile ilgili de detayları paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati;

"Çalışan ve emeklilerin enflasyon karşısında zarar görmesini engelleyecek politika uygulanıyor. Asgari ücrete yüzde 100'e yakın artış, emekli ve memurlara da yüzde 85 artış oldu. 7 bin 500 üzeri alanların imkandan yararlanması gerekiyor diye tepki gösterildi. Çalışma Bakanlığımızla bir çalışma yapılıyor. Toplu sözleşme gereği 6 puanlık bir ödeme var, artı enflasyon farkı var. Yeterli orana ulaşmazsa çalışmaları sürdürüyoruz. Biz bütçe disiplinine uyan hükümet olarak disiplinden taviz vermeden kaynağı oluşturup Cumhurbaşkanımızın ilanı yönüne gideceğiz."

BENZİN FİYATLARI DÜŞECEK!

"Geçen yıl 30 liraya çıkan motorin 22 liranın altında. Benzin 27 liraya çıkmıştı, şimdi 20'nin altına gelecek. Tarım üretici açısından motorin, gübre fiyatları, lojistik maliyeti düştü. Enflasyonun yazla birlikte üstündeki baskı azalacak. OVP'deki hedeflere bağlıyız. Depremden dolayı enflasyon etkisi sınırlı kalacak.

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