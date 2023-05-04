Haberler Haberler MEB TERCİH SONUÇLARI 2023 | Atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuç ekranı

MEB TERCİH SONUÇLARI 2023 | Atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuç ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Mayıs ayı içinde tamamlayacağını duyurduğu 45 bin öğretmen ataması için nefesler tutuldu. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere 45 bin aday tercihlerini yapmalarının ardından tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki MEB atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuç ekranı ve 2023 MEB tercih sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 08:10 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 08:20
MEB TERCİH SONUÇLARI 2023 | Atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuç ekranı

MEB TERCİH SONUÇLARI 2023 | Milli Eğitim Bakanlığı, 45 bin öğretmen adayına müjdeyi duyurmasının ardından atamalar için tercihler devam ediyor. Büyük çoğunluğu deprem bölgesinde görevlendirilecek 45 bin öğretmen adayı, 2-6 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirirken tercih sonuçlarının ne zaman duyurulacağı da en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki MEB atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşye 45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuç ekranı ve 2023 MEB tercih sonuçları...

MEB ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çoğunluğu deprem bölgesinde görev alacak 45 bin öğretmen için açtığı kontenjanda tercih süresi 6 Mayıs'a kadar devam ediyor. Atama sonuçları henüz açıklanmazken MEB'in resmi internet sitesinde sonuç açıklanma tarihleri adaylarla paylaşıldı. 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen mülakatların ardından sınav sonuçları 18 Nisan'da kamuoyuna duyuruldu. Sınavda başarılı olan adaylar, tercih işlemlerinı 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriyor.

MEB ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in internet sitesinde yer alan atama takvimine göre, adayların atama tercihleri 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları 8 Mayıs'ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

45 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MEB 45 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

  • Sınıf öğretmenliği: 7 bin 878
  • Rehberlik: 3 bin 604
  • Okul öncesi öğretmenliği: 3 bin 269
  • İlköğretim matematik öğretmenliği: 2 bin 656
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği: 2 bin 604

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri vermişti;

"45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı."

2023 MEB ATAMA TAKVİMİ

👉Atama Tercihlerinin Alınması: 2-6 Mayıs 2023

👉Atama Sonuçlarının Açıklanması 8 Mayıs 2023

👉Göreve Başlama 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren

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