Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA | 4 Mayıs'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM SON DAKİKA | 4 Mayıs'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki iki büyük depremin ardından ülke çapında artçı sarsıntılar devam ediyor. Merkezüssü Kahramanmaraş'ın yanı sıra 11 ilde daha yıkıcı etkilere sebep olan depremler, fay hatlarında yeni hareketlenmelere sebep olurken Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verileriyle 4 Mayıs'ta meydana gelen depremler ve artçı depremlerin büyüklüklerini haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 08:20 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 08:20
DEPREM SON DAKİKA | 4 Mayıs'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

4 MAYIS SON DAKİKA DEPREM | Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından artçı sarsıntılar, ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle depremin merkezüssü Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Malatya, Elazığ gibi sarsıntıdan yıkıcı hasarlar alan kentlerde artçıların şiddeti 5'in üzerine çıkarken yaşanan son depremler de vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. İşte 4 Mayıs Perşembe son depremler ve artçılar...

4 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

DİĞER
Nurgül Yeşilçay’dan yeni evlenen rol arkadaşı Selim Bayraktar’a hediye! İşte iki ünlü oyuncunun eğlenceli anları!
Şeyma Subaşı ile evlenen Mohammed Alsaloussi aile baskısı yüzünden nikahtan önce öyle bir şey yaptı ki...
F.Bahçe'den penaltı beklentisi!
Cimbom B Planını şimdiden hazırladı! Kiralık gelecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul
DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2023 | DSİ sonuçları sorgulama ekranı
DSİ kura çekilişi asil ve yedekler isim listesi!
MEB 45 bin öğretmen atama tercih sonuçları
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lazio 3 puanı iki golle aldı! Lazio 3 puanı iki golle aldı! 01:32
Lazio 3 puanı iki golle aldı! Lazio 3 puanı iki golle aldı! 01:32
Hem kupa, hem lig... Hem kupa, hem lig... 01:28
Atletico Madrid'den farklı galibiyet! Atletico Madrid'den farklı galibiyet! 01:15
Atletico Madrid'den farklı galibiyet! Atletico Madrid'den farklı galibiyet! 01:14
Enes Ünal Getafe'nin umutlarını sürdürüyor! Enes Ünal Getafe'nin umutlarını sürdürüyor! 01:06
Daha Eski
Enes Ünal Getafe'nin umutlarını sürdürüyor! Enes Ünal Getafe'nin umutlarını sürdürüyor! 01:05
Cimbom B Planını şimdiden hazırladı! Kiralık gelecek Cimbom B Planını şimdiden hazırladı! Kiralık gelecek 00:51
Sivasspor ile F.Bahçe yenişemedi! Sivasspor ile F.Bahçe yenişemedi! 00:44
Jorge Jesus'tan hakem isyanı! Jorge Jesus'tan hakem isyanı! 00:44
F.Bahçe Beko seride 2-1 geriye düştü! F.Bahçe Beko seride 2-1 geriye düştü! 00:44
Türk Telekom EuroCup finalini kaybetti! Türk Telekom EuroCup finalini kaybetti! 00:44