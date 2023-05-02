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Anneler günü ne zaman? 2023 Anneler Günü hangi gün?

Anneler Günü farklı ülkelerde farklı tarihlerde kutlansa da genellikle mayıs ayının ikinci haftasına denk geliyor. Tarihi öğrenmek isteyenler internetten "Anneler günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2023 Anneler Günü Mayıs ayının kaçında?" sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, 2023 Anneler Günü hangi tarihe denk geliyor?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 21:30
Anneler günü ne zaman? 2023 Anneler Günü hangi gün?

1914 yılında ABD Başkanı Woodrow Wilson'un resmi olarak kutlanmasına karar verdiği Anneler Günü farklı ülkelerde farklı tarihlerde kutlansa da genellikle mayıs ayının ikinci haftasına denk geliyor.

Tarihi merak edenler arama motorlarında "Anneler günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2023 Anneler Günü Mayıs ayının kaçında?" sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Anneler günü ne zaman? 2023 Anneler Günü hangi gün?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü, her sene Mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanmaktadır. Bu sene Anneler Günü 14 Mayıs 2023 Pazar gününe denk gelecektir.

Anneler günü ne zaman? 2023 Anneler Günü hangi gün?

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler günü, değişik ülkelerde değişik günlerde kutlanır. Bu özel günde annemize çeşitli hediyeler alınarak hayatımızdaki doldurulamaz yerinden dolayı ona olan minnetimizi dışa vururuz.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanmaktadır.

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