DERBİDE HAVA NASIL OLACAK? Beşiktaş Galatasaray maçında yağmur yağacak mı? GS - BJK 30 Nisan 2023 hava durumu

DERBİDE HAVA NASIL OLACAK? | Galatasaray ile Beşiktaş'ın oynayacağı derbi karşılaşması için nefesler tutuldu. Süper Lig'in 32. hafta maçı ligin zirvesini belirlemede kritik önem taşırken karşılaşmayı yerinde seyretmek isteyen binlerce futbolsever, havanın nasıl olacağını merak ediyor. Megakentte Nisan ayı boyunca devam eden yağışların ardından barajlarda doluluk oranı da arttı. Peki Nisan ayının son gününde yağmur yağacak mı? Beşiktaş Galatasaray maçında yağmur yağacak mı? GS - BJK 30 Nisan 2023 hava durumu ve merak edilenler...

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇINDA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, 30 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray karşılaşmasında İstanbul'da parçalı bulutlu hava görülecek. Yağışın beklenmediği Pazar gününde sabah saatlerinde özellikle Anadolu Yakası'nın çıkışında görülen sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte dağıldı. Nisan sıcaklığının henüz ulaşamadığı megakentte ayın son gününde sıcaklığın 13 derceye kadar düşeceğini belirten uzmanlar, sert esen rüzgara karşı da vatandaşları uyardı.

GS - BJK 30 NİSAN 2023 HAVA DURUMU

Derbi saatinde 13-14°C civarında seyretmesi beklenen sıcaklıkla birlikte akşam saatlerinde rüzgarın hızı düşerek saatte 6 km'ye düşecek. Aynı saatlerde hissedilen sıcaklığın 13 dereceye kadar düşeceği belirtilirken nemin ise yüzde 73 civarında ölçülmesi bekleniyor. İşte 30 Nisan Pazar İstanbul/Beşiktaş saatlik hava durumu...