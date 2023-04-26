MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? | Merkez Bankası Nisan 2023 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi ve tahminler...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Nisan ayı faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz ay politika faizini sabit tutan Merkez Bankası'nın Nisan ayı için alacağı karar merakla beklenirken arama motorlarında Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte ekonomistlerin tahminleri ve Merkez Bankası toplantı tarihi...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Nisan ayı Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısı 27 Nisan 2023 Perşembe günü yapılacak. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlık edeceği toplantının ardından aynı gün saat 14.00'te faiz kararının duyurulması bekleniyor.

MART AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

23 Mart'ta yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), toplantının ardından faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

NİSAN AYI FAİZ KARARI BEKLENTİLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak Nisan ayı faiz kararında faiz artışı yapılması beklenmiyor. Faizi sabit bırakma ya da indirme yönünde karar verileceği tahmin ediliyor.

2023 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,72 iken, bu anket döneminde yüzde 37,77 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,63 iken, bu anket döneminde yüzde 31,02 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,91 ve yüzde 17,54 olarak gerçekleşti.