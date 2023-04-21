BAYRAM MESAJLARI 2023 | En güzel Ramazan Bayramı mesajları | Dualı, hadisli, resimli Bayram mesajı

BAYRAM MESAJI 2023 | Ramazan Bayramı'nın mübarek Cuma gününe denk gelmesiyle birlikte Müslümanlar, bu önemli günde çifte sevinç yaşıyor. Ramazan ayının bitmesiyle Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek, yardımlaşma, ziyaret ve ibadet gibi eylemlerle taçlandırılan bayram günü sevdiklerinin cumasını ve bayramını kutlamak isteyenler arama motorlarında Bayrama özel resimli, dualı cuma mesajları – Bayram ve cuma mesajları bir arada Facebook, Whatsapp, Instagram araştırmaları yapıyor. İşte en güzel bayram ve Cuma mesajları…

DUALI RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

🙏Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda... Ramazan Bayramın mübarek olsun!

🙏Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

🙏Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

🙏Dünyada ve ahirette hakiki bayramları yapabilmek temennisiyle Ramazan Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

🙏Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.

🙏Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.

🙏Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak merhabadır bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun…

🙏Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

🙏Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

BAYRAMA ÖZEL DUALI CUMA MESAJLARI

🌹Rabbimiz, dualarımızı kabul ettiği, günahlarımızı bağışladığı bu mübarek bayramda, hepimizin kalplerine sevgi, merhamet ve hoşgörü yerleştirsin. Cumanız mübarek bayramınız kutlu olsun.

🌹Rabbimiz, bu mübarek bayramda bizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket ihsan etsin. Dualarımızın kabul olması dileğiyle, bayramınız mübarek, cumanız kutlu olsun.

🌹Yüce Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketiyle dolu olan bu bayramda, dualarımızın kabul olması ve tüm dünyanın barış, huzur ve refah içinde yaşaması için hep birlikte dua edelim. Hayırlı cumalar, iyi bayramlar.

🌹Bu mübarek bayramda, Rabbimizden tüm insanlık için huzur, barış ve sevgi dolu bir dünya dileğiyle dua edelim. Bayramınız mübarek olsun. Hayırlı Cumalar

🌹Rabbimiz, dualarımızı kabul ettiği, günahlarımızı bağışladığı bu mübarek bayramda, bize güç, sabır ve sebat versin. Dualarımızın kabul olması dileğiyle, bayramınız ve cumanız mübarek olsun.

HADİSLİ RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

📜"Ramazan ayı, kalplerimizi arındıran ve bize sabır, şükür ve hoşgörü öğreten bir aydır. Bu ayda yapılan dualar, Allah'ın rahmetiyle karşılanır ve kabul olur." - Hz. Muhammed (s.a.v)

📜"Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur." - Hz. Muhammed (s.a.v)

📜"Oruç, sadece açlık ve susuzluğu gidermek değil, aynı zamanda kötü sözlerden, kötü davranışlardan ve günahlardan kaçınmaktır." - Hz. Muhammed (s.a.v)

📜"Ramazan ayı, Allah'ın rahmet ve mağfiretiyle doludur. Bu ayda yapılan hayır işleri ve ibadetler, Allah'ın affına ve cennetine giden yolda önemli bir adımdır." - Hz. Muhammed (s.a.v)

📜"Ramazan ayı, insanların günahlarından arınmasını sağlar. O ayda yapılan ibadetlerin sevabı, diğer aylarda yapılan ibadetlerin sevabından daha fazladır." - Hz. Muhammed (s.a.v)

📜"Ramazan ayı, insanlara birbirlerini sevmeyi, saygı göstermeyi ve yardımlaşmayı öğretir. Bu ayda yapılan yardımlar ve sadakalar, Allah'ın rızasını kazandırır." - Hz. Muhammed (s.a.v)

📜"Ramazan ayı, insanların manevi olarak kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu ayda yapılan ibadetler ve zikirler, insanların Allah'a yakınlaşmasına ve O'nu daha iyi tanımasına yardımcı olur." - Hz. Muhammed (s.a.v)

BAYRAM VE CUMA MESAJLARI BİR ARADA FACEBOOK

🌼Yüce Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketiyle dolu olan bu mübarek bayramda, tüm insanlık için huzur, barış ve sevgi dolu bir dünya dileğiyle, bayramınız kutlu olsun. Hayırlı Cumalar...

🌼Sevginin, hoşgörünün ve paylaşmanın en yoğun yaşandığı bu mübarek bayramda, kalplerimiz bir olsun, sevgi dolu günler hepimizin olsun. Bayramınız kutlu , cumanız mübarek olsun.

🌼Bu bayramda, yüreğimizdeki tüm duaların kabul olması dileğiyle, Rabbimizden sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Hayırlı Cumalar...

🌼Bayramın bereketi, sevgisi ve hoşgörüsü tüm yurttaşlarımıza huzur, sağlık ve mutluluk getirsin. Bayramınız ve cumanız mübarek olsun.

🌼Bayramın coşkusunu, sevincini ve mutluluğunu paylaşmanın tadını çıkartalım. Birlikte güzel günler geçirmenin keyfini yaşayalım. Bayramınız ve cumanız hayırlı olsun.

BAYRAM VE CUMA MESAJLARI BİR ARADA WHATSAPP

🔴Dualarımızın kabul olduğu, sevgi ve kardeşliğin pekiştiği bu mübarek günlerde, tüm İslam aleminin Bayramını ve Cuma gününü en kalbi duygularımla kutlarım.

🔴Rabbimizin merhameti, bereketi ve şefkatiyle dolu bu mübarek Bayramı'nın, ülkemiz ve tüm İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı cumalar…

🔴Dualarımızın kabul olduğu, günahlarımızın affedildiği bu mübarek Cuma ve Bayram gününde, sevgi ve hoşgörü dolu bir dünya için hepimiz el ele vermeliyiz. Bayramınız kutlu olsun!

🔴Sevgi, saygı ve hoşgörü dolu bir dünya için mücadele ettiğimiz bu mübarek Bayramda, tüm İslam aleminin birlik ve beraberlik içinde olmasını diliyorum. Hayırlı cumalar…

🔴Yüce Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketiyle dolu olan bu mübarek Cuma gününde, tüm İslam dünyasının barış, huzur ve refah içinde yaşamasını temenni ediyorum. Bayramınız kutlu olsun!

BAYRAM VE CUMA MESAJLARI BİR ARADA INSTAGRAM

🌷Dualarımızın kabul olduğu, günahlarımızın affedildiği bayram günü hepimize huzur ve mutluluk getirsin. Hayırlı Cumalar…

🌷Bayram günü, kalplerimizin tazelendiği ve ruhumuzun arınması için önemli bir fırsattır. Rabbim hepimizin dualarını kabul etsin. Cumanız mübarek olsun.

🌷Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız ve cumanız kutlu olsun.

🌷Şüphesiz, Allah ve Melekleri Peygambere Salat Ediyorlar.' Ey iman edenler! Sizde ona Salat edin, Selam edin. Bayramınız ve Cumanız Mübarek Olsun.

🌷Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için bayramlar vardır kutlamak ve af dilemek için. Bayramınız kutlu, cumanız mübarek olsun.

RESİMLİ BAYRAM MESAJLARI