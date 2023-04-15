Haberler Haberler ESENLER TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌 | Esenler TOKİ 15 Nisan kura çekimi Youtube canlı - İstanbul Esenler TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar

ESENLER TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌 | Esenler TOKİ 15 Nisan kura çekimi Youtube canlı - İstanbul Esenler TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar

ESENLER TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim İlk İş Yerim kura çekimlerinde sıra İstanbul'a geldi. 15 Nisan Pazar günü yapılacak olan kura çekiminde heyecan dorukta. İstanbul Esenler için gerçekleştirilecek kura çekimi merakla bekleniyor. Kura çekimi TOKİ TV'den canlı olarak yayınlanacak ve noter huzurunda yapılacak. İşte TOKİ Esenler kura çekimi detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 10:00
ESENLER TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌 | Esenler TOKİ 15 Nisan kura çekimi Youtube canlı - İstanbul Esenler TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar

ESENLER TOKİ KURA SONUÇLARI | Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim İlk İş Yerim, TOKİ önderliği ile devam ediyor. Detaylarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ve ilk etapta 250 bin kişiye depreme dayanıklı, yatay mimarisi ile 1+1, 2+1 ve 3+1 konut sağlayan projenin İstanbul çekilişleri 16 Mart itibarıyla başladı. TOKİ kura çekilişlerinin sonuçlarını merak edenler arama motorlarında 'Esenler TOKİ kura sonuçları 2023, TOKİ Esenler kurası sonuç dorgulama ekranı ve İstanbul Esenler TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi 15 Nisan Pazar 2023' konularını araştırıyor. İşte detaylar...

İSTANBUL ESENLER TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

İSTANBUL HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konut kura çekim tarihleri ve konut sayılar şu şekilde:

  • İstanbul Tuzla: 20 BİN 920 KONUT (16-29 MART)
  • Silivri Selimpaşa: 200 KONUT (30 MART)
  • Çatalca:540 KONUT (30 MART)
  • Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler: 28 BİN 340 KONUT (1-19 NİSAN)

TOKİ ESENLER SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SÜRECİ

• Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.
• Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.
• Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir.
• Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.



Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

• Sırada Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerin konutları
• Sırada Engelli Vatandaşlarımızın konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası
• Sırada Emekli Vatandaşlarımızın Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası
• Sırada Diğer başvuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası

TOKİ PEŞİNAT NE KADAR?

TOKİ başvuru işlemleri 13 Eylül Çarşamba günü başlayacak. Bbaşvuru süreci şöyle ilerleyecek:

👉Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak.

👉Bankaya başvuru ücreti ödenecek.

👉Kura çekimi beklenecek.

👉Kurada isminizin çıkmaması halinde başvuru ücreti iade edilecek.

ESENLER TOKİ KURASI CANLI YAYIN ÇEKİLİŞİ İZLE

TOKİ için başvurular evin bulunduğu il ve ilçedeki Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilir. Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

TOKİ'nin eski projelerinde 2+1 ile 3+1 konutların fiyatları 163 bin liradan başlıyordu. En düşük taksit ise 1442 lira olarak belirlenmişti. Ev sahibi olmak isteyenler için yüzde 25'e kadar peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği de bulunuyor.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 ilde 204 iş yerini 1 Eylül'de açık artırma yöntemiyle satışa sundu. Alıcılar iş yerlerine yüzde 25, yüzde 50 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olurken Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde peşinat fiyatları henüz bilinmiyor.

2+1 konut 608 bin lira (Aylık taksit 2 bin 280 lira, 240 ay vade)
3+1 konut 850 bin lira (Aylık taksit 3 bin 187 lira, 240 ay vade)

TOKİ KAÇ VADE YAPILIYOR?

2+1 konut: 240 ay vade (20 yıl)
3+1 konut: 240 ay vade (20 yıl)

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ sosyal konut başvuru ve şartları belli oldu. Buna göre TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara;

  • Proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı,
  • Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan,
  • Daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

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