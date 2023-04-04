Haberler Haberler SON DAKİKA KYK YURTLARI AÇILACAK MI 2023? | Bakan Kasapoğlu açıkladı: KYK yurtları öğrencilere açılacak mı, ne zaman açılacak?

SON DAKİKA KYK YURTLARI AÇILACAK MI 2023? | Bakan Kasapoğlu açıkladı: KYK yurtları öğrencilere açılacak mı, ne zaman açılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK Öğrenci Yurtları, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından depremzedelere tahsis edilmişti. Üniversitelerin açılmasının ardından KYK yurtlarının öğrencilere açılıp açılmayacağı merak edilirken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki KYK yurtları öğrencilere açılacak mı, ne zaman açılacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 12:30 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 12:40
SON DAKİKA KYK YURTLARI AÇILACAK MI 2023? | Bakan Kasapoğlu açıkladı: KYK yurtları öğrencilere açılacak mı, ne zaman açılacak?

SON DAKİKA KYK YURTLARI AÇILACAK MI 2023? | Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurtlarının depremzede vatandaşlara tahsis edilmesine karar verildi. Üniversitelerdeki eğitim uzaktan devam ederken depremin yaraları sarılıp depremzede vatandaşlara çadır ve konteyner evler tahsis edilince KYK yurtlarının üniversite öğrencilerine tahsisi gündeme geldi. Konuya ilişkin son açıklama ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'dan geldi. Bakan Kasapoğlu, KYK yurtlarının hem depremzedelerin hem de öğrencilerin hizmetinde olacağını açıkladı. Peki KYK yurtları öğrencilere açılacak mı, ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

KYK YURTLARI ÖĞRENCİLERE AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Kasapoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Deprem süreci ve tabi ki depremin etkileri bu anlamda bu ay inanıyorum ki tüm ülkemiz için depremden etkilenen vatandaşlarımız için bir yaraları sarma vesilesi olsun.

6 Şubat itibarıyla art arda yaşadığımız depremler çok ama çok büyük etkilere maalesef neden olan bir deprem süreci. Depremin ilk anından itibaren devlet olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm imkanların ortaya konduğu bir süreç. Bununla birlikte tabi ki milletimizin, sivil toplumun hakikaten devletin, milletin çok güçlü bir dayanışma örneği.

Konutlara yönelik seferberlik ilk andan itibaren başladı. Konutlar yükselmeye başladı, diğer yandan hayatın normal akışına yönelik adımlar birer birer harekete geçirilmeye başlandı.

"TÜM ALTYAPIMIZI DEPREM SÜRECİ İÇİN ORTAYA KOYDUK"

Gerek kamu, gerek sivil toplum depremin ilk anından itibaren seferberlik var. Bu süreçte diğer bakanlıklar gibi GSB olarak da tüm altyapımızı deprem süreci için ortaya koyduk. Güçlü bir şekilde destek verme noktasında hamdolsun aşama kaydettik. Kurumsal kapasitemizin tamamını deprem bölgesinin ihtiyaçlarına tahsis ettik. Bakanlığımıza ait salonlar, sahalar, havuzlardan tenis kortlarına kadar her imkan depremin yaralarını sarmak üzere tahsis edildi. Halen de hem 70 binden fazla arkadaşımızın bu konudaki gayretleri, hem binlerce tesisimizin deprem bölgesi başta olmak üzere hizmet için bu anlamdaki sürecin yönetilmesi için çaba başlatıldı.

Bakanlık yurtlarımız bu süreçte bakanlığımızın diğer tesisleri gibi her biri an itibarıyla milletimizin hizmetine sunuldu. Hem barınma, hem sosyal bir takım çalışmalar amacıyla çalışmalara devam ediyor.

"YÜZ YÜZE EĞİTİM VE STAJ ÖĞRENCİLERİNE AÇILACAK"

Bu yıl binlerce yeni kapasiteyi devreye almıştık. Yurtlarımız dünyanın model olarak en yaygın Yurt altyapısı olarak yoluna devam ediyor. Pandemi sürecindeki yurt konusundaki sürece katkısı, önceki afetlerdeki katkılar, yine deprem anından itibaren de ve deprem bölgesi dışındaki iller olmak üzere yurtlarımızı deprem nedeniyle mağduriyetleri engellemek için milletin emrine amade yaptık.

Yurtların yüz yüze eğitime devam eden ve stajı olan öğrencilerin hizmetinde olacağını belirten Kasapoğlu, "Ne bir genç arkadaşımızı ne de depremzedemizi mağdur etmeme adına bu süreci birlikte yöneteceğiz."

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