ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK 2023? | Zamlı emekli maaşları yattı mı SSK, Bağkur, Emekli Sandığı?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK 2023? | Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekliye müjdeli haberi de verdi. En düşük emekli maaşı ile ilgili çalışma yapıldığını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ardından Başkan Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Peki zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. En düşük emeklli maaşına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar...

"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

EYT'LİLER ZAMDAN FAYDALANACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli maaşı hakkında açıklama yaptı. Bakan Bilgin, en düşük emekli aylıkların artışı hakkında detaylar paylaştı. Bakan Bilgin konuşumasında şunları söyledi; 5 bin 500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığının bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını birlikte gördük. Alternatif çalışmaları yani en düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var."

Bakan Bilgin;" EYT uygulamasında yaklaşık yüzde 60'ından fazlasının eski şekli ile çıkmış olsaydı 3 bin lira ile 5 bin lira arasında aylık bağlanacak olan EYT'lilerin de maaşlarını 5 bin 500'ün üzerinde çıkardık." dedi.

Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmiş ve sözlerine şunları eklemişti:

"Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak."

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, önceki gün yaptığı açıklamada emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen bin 100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istemişti.

Görüşmenin bu talep üzerine planlandığı öğrenilirken, emeklilere verilecek yeni ikramiye tutarlarının da belirlenmesi öngörülüyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak emeklilerin, bayram haftasında ikramiye ile birlikte zamlı maaş almaları bekleniyor. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından geçtiğimiz günlerde bayram ikremiyesi için de yükseltme çalışmalarının sürdüğü bildirilerek şu açıklama yapılmıştı:

"En düşük emekli maaşının 5.500 TL taban aylığının düşük kaldığı fikrindeyim. Bu konuda çalışmalara başladık. Bu konuda alternatif çalışmalarımız var. Bayram ikramiyesi için çalışmalarımız var. Düzenleme konusunda ayrıntılı çalıştım." ifadelerini kullandı.

YILLARA GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI (4A)

📌2001: 159 TL

📌2002: 228 TL

📌2003: 332 TL

📌2004: 383 TL

📌2005: 437 TL

📌2006: 470 TL

📌2007: 514 TL

📌2008: 556 TL

📌2009: 603 TL

📌2010: 680 TL

📌2011: 767 TL

📌2012: 844 TL

📌2013: 905 TL

📌2014: 980 TL

📌2015: 1065 TL

📌2016: 1265 TL

📌2017: 1388 TL

📌2018: 1578 TL

📌2019: 1861 TL

📌2020: 2089 TL

📌2021: 2425 TL

📌2022: 3166 TL

2022 (ara zam): 5500 TL

📌2023: 5871 TL

2023 (ara zam): 7500 TL