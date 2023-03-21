Haberler Haberler RESMİ GAZETE BUGÜN 21 MART | Depremzedelerin fatura borçları silindi - 21 Mart 2023 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 21 MART | Depremzedelerin fatura borçları silindi - 21 Mart 2023 Resmi Gazete kararları

21 MART 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI | Resmi Gazete'nin 21 Mart 2023 tarihli sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Hükümet tarafından alınan arama, görevden alma ve çeşitli ilan kararlarının yer aldığı gazetede, depremzedelerin elektrik ve doğalgaz fatura borçlarıyla ilgili de önemli bir madde yer aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 21 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete kararlarını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 07:50 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 08:10
RESMİ GAZETE BUGÜN 21 MART | Depremzedelerin fatura borçları silindi - 21 Mart 2023 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 21 MART | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 21 Mart Salı 2023 tarihli 32139. sayısı yayınlandı. Depremzedelerin fayura borçlarıyla ilgili bir maddeye de yer verilen gazetede, 'Evi orta ve ağır hasar alan depremzedelerin elektrik ve doğalgaz fatura borçları silindi' maddesi yer aldı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 21 Mart 2023 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

21 MART 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7441 Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun

TBMM KARARI

1359 Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektöründe Yaşanan Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 137)

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Bazı İllerdeki Tüketicilerin Elektrik ve Doğal Gaz Tüketimlerine Yönelik Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerinin Ertelenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6974)

YÖNETMELİK

–– Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 1/12/2022 Tarihli ve 2018/15851 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 17/11/2022 Tarihli ve 2018/12653 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/12/2022 Tarihli ve 2019/39998 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/12/2022 Tarihli ve 2019/14001 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2023 Tarihli ve 2019/37305 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2023 Tarihli ve 2020/5353 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2023 Tarihli ve 2019/38336 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2023 Tarihli ve 2020/2395 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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