KABİNE TOPLANIYOR: Gündem afet yönetimi ve 14 Mayıs seçimleri! - Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları belli oldu mu?

KABİNENİN GÜNDEMİ AFET YÖNETİMİ VE SEÇİM | Son toplantının 6 Mart 2023 tarihinde yapılmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeniden bir araya geliyor. Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremin ardından yaşanan bölgede yaşanan sel felaketi vatandaşların mağduriyeti ve can kayıplarını artırırken ana gündem maddesinin afet yönetimi ve bölgedeki ihtiyaçlar olacağı biliniyor. Bunun yanı sıra seçim zamanı da her geçen gün biraz daha yaklaşırken Kabine'de bu konuya ilişkin görüşlerin de paylaşılması bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları belli oldu mu?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, KARARLARI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanlığı kabinesi 20 Mart Pazartesi günü Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem başlığı deprem felaketinin ardından bölgede yürütelen yeniden inşaa çalışmaları ve yardım faaliyetleri olacak.

YARDIM FAALİYETLERİ VE İSTİHDAMIN ARTMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'ndaki toplantıda, bölgede görevlendirilen bakanların son duruma ilişkin sunumlar yapması bekleniyor. Bu çerçevede kabinede barınma sorununun çözümüne yönelik çalışmaları ele alınacak, su ve gıda temini gibi yardım faaliyetleri değerlendirilecek.

Toplantıda, bölgede istihdamın arttırılmasına ilişkin projeler de masaya yatırılacak.

ASGARİ ÜCRETE BRÜT FORMÜLÜ

Bu çerçevede brüt asgari ücretin net olarak ödenmesi formülü ile, işverenin ödeyeceği sigorta priminin devlet tarafından karşılanması bu payın işçi maaşlarına ilave edilmesine dönük çalışma hakkında Çalışma bakanı Vedat Bilgin'in kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında, 700 bin kamu işçisinin zam pazarlığına ilişkin son durumun da değerlendirilmesi bekleniyor.