Haberler Haberler İKAMETGAH ADRESİ SORGULAMA EKRANI e-DEVLET | İkametgah adresi nasıl öğrenilir? - 2023 e-Devlet'ten ikametgah belgesi alma

İKAMETGAH ADRESİ SORGULAMA EKRANI e-DEVLET | İkametgah adresi nasıl öğrenilir? - 2023 e-Devlet'ten ikametgah belgesi alma

Vatandaşların yaşadığı adresi tescilleyen ikametgah belgesi, resmi birçok iş için gereklidir. Hukuken herkesin yalnızca tek bir ikametgah adresinin bulunması zorunluyken vatandaşlar, işe girerken, askere giderken, düğüm işlemlerinde ve hatta oy kullanırken bu adresi beyan etmek zorundadır. Peki İkametgah adresi nasıl öğrenilir? İşte adım adım e-Devlet'ten ikametgah adresi alma...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 10:00
İKAMETGAH ADRESİ SORGULAMA EKRANI e-DEVLET | İkametgah adresi nasıl öğrenilir? - 2023 e-Devlet'ten ikametgah belgesi alma

Geçmişte sadece muhtarlıklardan alınan ikametgah belgesi, günümüzde nüfus müdürlükleri ve muhtarlıkların yanı sıra dijital ortamda, e-Devlet üzerinden de alınabilmektedir. Nüfus müdürlüklerinden ikametgah belgesi almak için nüfus cüzdanınızın yanınızda bulunması gerekirken e-Devlet üzerinden ikametgah belgesi almak, sıra beklenmediği ve daha pratik olduğu için sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Peki e-Devlet'ten nasıl ikametgah belgesi alınır? İşte detaylar...

İKAMETGAH ADRESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

e-Devlet ikametgah sorgulama işlemlerini gerçekleştirmek için T.C kimlik numaranız ve PTT şubelerinden alacağınız e-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. Bu bilgiler ile eriştiğiniz e-Devlet hesabınızda ikametgah belgenizi kolayca bulabilirsiniz.

e-DEVLET İKAMETGAH ADRESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023 e-DEVLET'TEN ADIM ADIM İKAMETGAH BELGESİ ALMA

👉E-Devlet'ten ikametgah belgesi almak için ilk olarak (https://www.turkiye.gov.tr/nvi-yerlesim-yeri-ve-diger-adres-belgesi-sorgulama) adresinde bulunan "Kimliğimi doğrula" kutusuna tıklayın.

👉Sonraki sayfada T.C Kimlik No ve e-devlet şifresi ile giriş yapmanız gerekecektir. Eğer e-devlet şifreniz yoksa, en yakın PTT şubesinden 2 TL karşılığında alabilirsiniz.

👉Sisteme giriş yaptıktan sonra açılan sayfada yer alan "yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum"a tıklayın ve sonrasında da devam et kutusuna tıklayın.

👉Yönlendirildiğiniz sayfada, kimlik bilgileriniz gelecektir. Sayfanın alt bölümünde yer alan "Belgenin Neden Verileceği" yere tıklayın ve hangi sebepten dolayı alıyorsanız onu işaretleyin.

👉Sonrasında da doldurulması gerekli yerler karşınıza çıkarsa o bölümleri doldurun ve "sorgula" butonuna tıklayın. Bu işlemlerin ardından, karşınıza "ikametgah belgesi" çıktı görüntüsü gelecektir.

👉Sağ üst köşede yer alan "Dosyayı İndir" yazısına tıklayın ve bilgisayara indirin. Sonrasında da çıktı aracından belgeyi çıkartabilirsiniz.

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