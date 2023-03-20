İKAMETGAH ADRESİ SORGULAMA EKRANI e-DEVLET | İkametgah adresi nasıl öğrenilir? - 2023 e-Devlet'ten ikametgah belgesi alma

Geçmişte sadece muhtarlıklardan alınan ikametgah belgesi, günümüzde nüfus müdürlükleri ve muhtarlıkların yanı sıra dijital ortamda, e-Devlet üzerinden de alınabilmektedir. Nüfus müdürlüklerinden ikametgah belgesi almak için nüfus cüzdanınızın yanınızda bulunması gerekirken e-Devlet üzerinden ikametgah belgesi almak, sıra beklenmediği ve daha pratik olduğu için sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Peki e-Devlet'ten nasıl ikametgah belgesi alınır? İşte detaylar...

İKAMETGAH ADRESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

e-Devlet ikametgah sorgulama işlemlerini gerçekleştirmek için T.C kimlik numaranız ve PTT şubelerinden alacağınız e-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. Bu bilgiler ile eriştiğiniz e-Devlet hesabınızda ikametgah belgenizi kolayca bulabilirsiniz.

e-DEVLET İKAMETGAH ADRESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023 e-DEVLET'TEN ADIM ADIM İKAMETGAH BELGESİ ALMA

👉E-Devlet'ten ikametgah belgesi almak için ilk olarak (https://www.turkiye.gov.tr/nvi-yerlesim-yeri-ve-diger-adres-belgesi-sorgulama) adresinde bulunan "Kimliğimi doğrula" kutusuna tıklayın.

👉Sonraki sayfada T.C Kimlik No ve e-devlet şifresi ile giriş yapmanız gerekecektir. Eğer e-devlet şifreniz yoksa, en yakın PTT şubesinden 2 TL karşılığında alabilirsiniz.

👉Sisteme giriş yaptıktan sonra açılan sayfada yer alan "yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum"a tıklayın ve sonrasında da devam et kutusuna tıklayın.

👉Yönlendirildiğiniz sayfada, kimlik bilgileriniz gelecektir. Sayfanın alt bölümünde yer alan "Belgenin Neden Verileceği" yere tıklayın ve hangi sebepten dolayı alıyorsanız onu işaretleyin.

👉Sonrasında da doldurulması gerekli yerler karşınıza çıkarsa o bölümleri doldurun ve "sorgula" butonuna tıklayın. Bu işlemlerin ardından, karşınıza "ikametgah belgesi" çıktı görüntüsü gelecektir.

👉Sağ üst köşede yer alan "Dosyayı İndir" yazısına tıklayın ve bilgisayara indirin. Sonrasında da çıktı aracından belgeyi çıkartabilirsiniz.