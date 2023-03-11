RESMİ GAZETE BUGÜN 11 MART | Atama kararları, görevden alma kararları ve ilanlar - 11 Mart 2023 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 11 MART | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 11 Mart Cumartesi 2023 tarihli 32129. sayısı yayınlandı. Peki Resm, Gazete'de bugün neler var? İşte 11 Mart 2023 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

11 MART 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/122, 123, 124)

YÖNETMELİKLER

–– Yeni Binek Otomobillerin Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonu Konusunda Tüketicilerin Bilgilendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/03/2023 Tarihli ve 11708, 11709, 11710, 11711, 11712, 11713 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri