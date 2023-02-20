Haberler Haberler DEPREMZEDE YARDIM BAŞVURUSU e-DEVLET | 10 bin TL yardım başvuru nasıl yapılır? - AFAD Deprem yardımı sorgulama ekranı

DEPREMZEDE YARDIM BAŞVURUSU e-DEVLET | 10 bin TL yardım başvuru nasıl yapılır? - AFAD Deprem yardımı sorgulama ekranı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın felaketinin ardından depremden etkilenen illerde hane başına verilecek 10 bin TL yardımların 17 Şubat Cuma günü itibarıyla hesaplara yatacağı duyuruldu. Yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru şartları ve ekranını sorgularken arama motorlarında araştırılan 'Depremzede yardım başvurusu e-devlet, 10 bin TL yardım başvuru nasıl yapılır? AFAD Deprem yardımı sorgulama ekranı' konularını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 10:50
DEPREMZEDE YARDIM BAŞVURUSU e-DEVLET | 10 bin TL yardım başvuru nasıl yapılır? - AFAD Deprem yardımı sorgulama ekranı

DEPREMZEDE YARDIM BAŞVURUSU e-DEVLET | Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tam 11 ilde yıkıcı etkileri olan deprem felaketinin ardından 12. günde AFAD tarafından yapılan destek ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da enkazların kaldırıldığı bölgede hane başına verilecek 10 bin liralık destek ödemeleri hakkında 'Depremzede yardım başvurusu e-devlet, 10 bin TL yardım başvuru nasıl yapılır? AFAD Deprem yardımı sorgulama ekranı' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

10 BİN TL YARDIM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kahramanmaraş merkezli depremde son olarak Sivas Gürün'ün de afet alanı olarak ilan edilmesinin ardından 11 il ve Gürün'de hasara göre hane başına 10 bin TL ödeme yapılacağı kaydedildi. Ödemeler için ebaşvuru şartı aranmamakla birlikte AFAD, hasar tespit çalışmalarının sahada devam etmekte olduğunu ve çalışmaların sonuçlandıkça ödemelerin yapıldığını bildirdi.

Ödemelerin AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

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ÖDEMELER 17 ŞUBAT İTİBARIYLA BAŞLADI

AFAD 10 bin TL deprem yardımı ödemelerinin başladığını bildirdi. AFAD sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verildi:

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından konutları hasar gören vatandaşlarımıza yönelik 10.000 TL tutarındaki Hane Başı Destek Ödemeleri yapılmaya başlanmıştır.

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