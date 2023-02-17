İSTANBUL İFTAR SAATİ 17 ŞUBAT 2023 🕛 | Akşam ezanı saat kaçta okunacak? - Miraç Kandili ezan saatleri ve iftar vakti...

17 ŞUBAT 2023 İSTANBUL İFTAR VAKTİ | On bir ayın sultanı Ramazan ayının habericisi olan üç aylara girilmesinin ardından yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili geldi. 17 Şubat 2023 tarihinde eda edilen bu önemli günde oruç tutan vatandaşlar, iftar vakitlerini araştırıyor. Öte yandan üç aylarda diğer aylara göre daha fazla nafile orucu tutulduğu bilinirken arama motorlarında araştırılan İstanbul'da akşam ezanı saat kaçta okunacak? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte 17 Şubat 2023 ezan saatleri ve iftar vakti...

İFTAR EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

Oruç tutma zamanı tan yerinin ağarması (fecr-i sadık) ile başlar, güneşin batmasına kadar devam eder. Oruca başlamaya imsak, orucu açmaya ise iftar vakti denir. İftar vakti, akşam ezanının okunmasıyla birlikte başlar.

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

17 Şubat Cuma 2023 tarihinde akşam ezanı, İstanbul'da saat 18.47'de okunacak.

17 ŞUBAT İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ

🕛İmsak: 06.25

🕛Güneş: 07.50

🕛Öğle: 13.23

🕛İkindi: 16.18

🕛Akşam: 18.47

🕛Yatsı: 20.06

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MİRAÇ KANDİLİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Kalben tesbih namazı yada nafile namazı kılmaya niyet edilir.

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

12 rekat olan nafile namazı ise: "Allah rızası için nafile namazı kılmaya" diye niyet edilir.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kandil namazları ile ilgili paylaştığı bir bilgi bulunmuyor. Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil gecelerinde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Diğer taraftan kandil gecelerinde nafile namazı kılınması tavsiye ediliyor.

Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen tesbih namazı 4 rekat kılınıyor. Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen nafie namazı ise 12 rekat kılınır.