Haberler Haberler Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı tüm Türkiye 'Tek Yürek' oldu! Depremzedeler için toplanan bağış miktarı 115 milyar TL'yi geçti...

Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı tüm Türkiye 'Tek Yürek' oldu! Depremzedeler için toplanan bağış miktarı 115 milyar TL'yi geçti...

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketi ülkemizi derinden etkiledi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin yaralarını sarmak için tüm Türk halkı seferber oldu. 'Türkiye tek yürek' sloganıyla televizyon kanalları, depremzedelere yardım için ortak canlı yayın düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla bağlanarak açılışını yaptığı yardım gecesinde sanat, iş ve spor dünyasından pek çok ünlü isim kampanya için canlı yayında telefon başına geçip bağış topladı. Geceden elde edilen ve AFAD ile Kızılay'a aktarılacak olan bağışın miktarı ise 114 milyar TL'yi geçti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 17:13
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