Haberler Haberler İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER | 6 Şubat 2023 sular ne zaman gelecek? - İstanbul su kesintisi

İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER | 6 Şubat 2023 sular ne zaman gelecek? - İstanbul su kesintisi

İstanbul'da 6 Şubat Pazartesi günü hangi ilçelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeleri ve 6 Şubat 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 09:40
İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER | 6 Şubat 2023 sular ne zaman gelecek? - İstanbul su kesintisi

6 ŞUBAT 2023 İSTANBUL SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'un bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılabilmektedir. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 6 Şubat 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını arşatırıyor. İşte İSKİ İstanbul 6 Şubat Pazartesi günü planlı su kesintisi yaşanacak ilçeler...

6 ŞUBAT 2023 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

KARTAL
Etkilenen Mahalleler : UĞUR MUMCU MAH,YAKACIK YENİ MAH,YAKACIK ÇARŞI MAH,SOĞANLIK YENİ MAH,CUMHURİYET MAH,GÜMÜŞPINAR MAH,HÜRRİYET MAH
Açıklama : AYEDAŞ ENERJI KESINTISI
Başlama Tarihi : 2023-02-06 07:39:03.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.2.2023 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

MALTEPE
Etkilenen Mahalleler : GÜLSUYU MAH,ESENKENT MAH
Açıklama : AYEDAŞ ENERJI KESINTISI
Başlama Tarihi : 2023-02-06 07:39:03.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.2.2023 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

TUZLA
Etkilenen Mahalleler : TEPEÖREN MAH,AKFIRAT MAH
Açıklama : AYEDAŞ ENERJI KESINTISI
Başlama Tarihi : 2023-02-06 06:40:23.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.2.2023 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

DİĞER
Son dakika haberi: Mauro Icardi 10 haftada herkesi geride bıraktı! İlk sezonda tarihi istatistik...
Kahramanmaraş'ta 7,4'lük deprem sonrası Gaziantep Kalesi yıkıldı! İşte ilk görüntüler
Ateş'ten dikkat çeken Muslera sözleri! "Bu maçı kaybetseydik de..."
Spor camiasından başsağlığı mesajları!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Deprem için Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler hangileri?
Mona Lisa sorusu gündem oldu? İşte doğru yanıt...
Kütahya TOKİ kura çekilişi canlı izle
TOKİ Kütahya kura çekilişi kazananlar isim listesi!
Google, Android, IOS deprem uyarı sistemi nasıl açılır?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kahveci'den flaş derbi yorumu "F.Bahçe'de baskı oluştu" Kahveci'den flaş derbi yorumu "F.Bahçe'de baskı oluştu" 09:42
Ateş'ten dikkat çeken Muslera sözleri! "Bu maçı kaybetseydik de..." Ateş'ten dikkat çeken Muslera sözleri! "Bu maçı kaybetseydik de..." 09:42
Cedi'den Pacers'a 9 sayı Cedi'den Pacers'a 9 sayı 09:31
Icardi için flaş yorum! "Yine maçı aldı" Icardi için flaş yorum! "Yine maçı aldı" 09:20
Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? 09:16
Konyaspor kafilesi İstanbul'a geldi Konyaspor kafilesi İstanbul'a geldi 09:09
Daha Eski
"Galibiyeti getiren en önemli faktör..." "Galibiyeti getiren en önemli faktör..." 08:57
Spor camiasından başsağlığı mesajları! Spor camiasından başsağlığı mesajları! 08:55
Yıldız isme büyük övgü! "Onun gibisini bulmak..." Yıldız isme büyük övgü! "Onun gibisini bulmak..." 08:40
G.Saray'dan Muslera açıklaması! G.Saray'dan Muslera açıklaması! 01:18
Barcelona Sevilla engelini geçti! Barcelona Sevilla engelini geçti! 01:17
Nice Marsilya deplasmanında kazandı! Nice Marsilya deplasmanında kazandı! 01:17