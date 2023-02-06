İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER | 6 Şubat 2023 sular ne zaman gelecek? - İstanbul su kesintisi

6 ŞUBAT 2023 İSTANBUL SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'un bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılabilmektedir. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 6 Şubat 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını arşatırıyor. İşte İSKİ İstanbul 6 Şubat Pazartesi günü planlı su kesintisi yaşanacak ilçeler...

6 ŞUBAT 2023 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

KARTAL

Etkilenen Mahalleler : UĞUR MUMCU MAH,YAKACIK YENİ MAH,YAKACIK ÇARŞI MAH,SOĞANLIK YENİ MAH,CUMHURİYET MAH,GÜMÜŞPINAR MAH,HÜRRİYET MAH

Açıklama : AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi : 2023-02-06 07:39:03.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.2.2023 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

MALTEPE

Etkilenen Mahalleler : GÜLSUYU MAH,ESENKENT MAH

Açıklama : AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi : 2023-02-06 07:39:03.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.2.2023 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

TUZLA

Etkilenen Mahalleler : TEPEÖREN MAH,AKFIRAT MAH

Açıklama : AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi : 2023-02-06 06:40:23.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.2.2023 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.