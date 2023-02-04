UŞAK MERKEZ TOKİ CANLI İZLE - Uşak Merkez Eşme Ulubey TOKİ kura çekilişi 2023 - Uşak TOKİ çekiliş kazananlar isim listesi

UŞAK MERKEZ TOKİ CANLI İZLE | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri Uşak'ta devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 4 Şubat Cumartesi günü Uşak'taki Merkez Eşme Ulubey ilçelerinin kurası yapılacak. Merkez'de inşa edilecek 570 konut, Eşme 3. Etap'ta inşa edilecek 158 konut ve Ulubey'de inşa edilecek 118 konutun kura çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Uşak Merkez TOKİ canlı izle, Uşak MErkez Eşme Ulubey TOKİ kura çekilişi ve Uşak TOKİ kazananlar isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

UŞAK MERKEZ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

UŞAK EŞME TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

UŞAK ULUBEY TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

UŞAK TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

UŞAK HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Uşak'ta ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 12 ilçede, ilk etapta 1.050 adet yapılacak.

4 ŞUBAT UŞAK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌UŞAK MERKEZ: 570 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌EŞME 3. ETAP: 158 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌ULUBEY: 118 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN KURASI ÇEKİLMEYECEK İLÇELER

📌SİVASLI PINARBAŞI: 204 konut