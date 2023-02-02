MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Manisa TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Manisa kazananlar isim listesi

MANİSA TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Manisa'de devam ediyor. Manisa'nin Yunusemre, Akhisar, Kula, Salihli ilçesinin çekilişinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Manisa TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Manisa kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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