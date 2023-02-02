Haberler Haberler MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Manisa TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Manisa kazananlar isim listesi

MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Manisa TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Manisa kazananlar isim listesi

MANİSA TOKİ ÇEKİLİŞİ - Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişi sırası Manisa'da devam ediyor. 2 Şubat'ta Manisa Yunusemre, Akhisar, Kula, Salihli için yapılacak 1697 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Manisa TOKİ kura çekiliş sonuçları, Manisa TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, TOKİ Manisa çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Manisa kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 10:40 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 11:00
MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Manisa TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Manisa kazananlar isim listesi

MANİSA TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Manisa'de devam ediyor. Manisa'nin Yunusemre, Akhisar, Kula, Salihli ilçesinin çekilişinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Manisa TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Manisa kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

MANİSA İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • Yunusemre 750
  • Akhisar 267
  • Kula 500
  • Salihli 180
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