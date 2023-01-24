EHLİYET AFFI 2023 SON DAKİKA | Ehliyet affı kimleri kapsıyor? Ceza puanı silinecek mi? Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

EHLİYET AFFI 2023 SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 23 Ocak Pazartesi günü yaptığı toplantının ardından millete sesleniş konuşmasıyla ekranlara gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden yapılandırma paketi ve seçim tarihi gibi müjdelerin yanı sıra ehliyet affı bekleyenlere de güzel haberi verdi. Belirli ihlaller dışındaki ceza puanlarının silineceğini ve 10 bine yakın ehliyetin sahibine iade edileceğini belirten Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Ehliyet affı kimleri kapsıyor? Ceza puanı silinecek mi? Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte ehliyet affına ilişkin tüm merak edilenler...

EHLİYET AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Başkan Erdoğan'ın duyurduğu müjdeye göre yapılacak düzenlemeyle sürücülerin belirlenen bazı cezalar dışında aldıkları ceza puanları silinecek. Böylelikle alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanları silinmiş olacak. Bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinmiş olacak ve 10 bine yakın ehliyet iade edilecek.

EHLİYET CEZA PUANI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

EHLİYET AFFI GELMEYEN CEZALAR HANGİLERİ?

Alkollü araç kullanma

Uyuşturucu etkisi altında araç kullanma

Ölümlü ve yaralanmalı kaza

Drif atma

Aday sürücülük

EHLİYET CEZA PUANI SİLİNECEK Mİ?

Yukarıda belirtilen alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ehliyet ceza puanları silinecek.

Karayolları Trafik Kanun'un suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için esasları yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir. Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri (2) ay süre ile geri alınır ve eğitime tabi tutulurlar.

Aynı yıl içinde ikinci defa (100) puanı dolduran sürücülerin sürücü belgeleri (4) ay süre ile geri alınarak psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri, süresi sonunda iade edilir.

Bir yıl içinde üç defa (100) ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilir. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ise (1) yıl süre ile geri alınır.

Sürücü belgeleri geri alınan sürücüler, sürücü belgesine el koyan trafik birimine veya en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne alıkoyma süresinin bitiminde dilekçe ile başvurarak sürücü belgelerini geri alabilirler.

EHLİYET AFFI ÇIKTI MI, NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

"Ölümlü trafik kazalarında neredeyse yarı yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış, kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi. Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı gaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz.'' diyen Erdoğan, yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanının silineceğini belirterek "Bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak." ifadelerini kullandı. Ehliyet affının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.