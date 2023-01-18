YENİ EVİM HALKBANK BAŞVURU SAYFASI | Orta Gelir Konut Kredisi Halkbank geri ödeme koşulları, faiz oranı ve başvuru ekranı

YENİ EVİM HALKBANK BAŞVURU SAYFASI | Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında gerçekleştirilen orta gelir konut kampanyasında detayların netleşmesiyle birlikte kredi başvuruları, 16 Ocak'tan itibaren başladı. Kamu bankalarının yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vade ile azami 5 milyon lira kredi vereceğinin açıklanmasının ardından arama motorlarında Yeni Evim Halkbank başvuru ekranı araştırılıyor. İşte detaylar...

HALKBANK YENİ EVİM KREDİSİ NEDİR?

Sosyal devlet anlayışıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kamu ve Katılım Bankaları iş birliğiyle hazırlanan; konut sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşların, aylık %0,69'dan başlayan faiz oranları ile ev sahibi olmalarına olanak sağlayan konut finansmanı ürünüdür.

HALKBANK YENİ EVİM KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

HALKBANK YENİ EVİM BAŞVURU KOŞULLARI

Yeni Evim Konut Kredi paketinden;

📍Mevcutta konutu bulunmayan, bir konut üzerinde %50 ve üzeri hissesi olmayan (Başvuru sahibi, eşi ve 18 yaş altı çocuğu için geçerli),

📍Son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olan (Başvuru sahibi, eşi ve 18 yaş altı çocuğu için geçerli),

📍İstanbul (1.Bölge) ve Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla (2.bölge) illerimizde ev almak isteyenler için son 1 yılda o ilde ikamet eden,

📍Kooperatif ortaklığı bulunmayan, bağış yoluyla ya da ivazsız herhangi bir yöntemle tapu sahibi olmayan,

📍Hane halkı gelir üst sınırı, talep edilen kredinin azami tutarı ile uyumlu olan,

📍Son 12 ayda en az 9 ay sosyal güvenlik primi ödemesi olan,

📍Gerekli belgeleri ibraz eden ve Bankamız tahsis koşullarına uygun T.C vatandaşı müşterilerimiz ilgili üründen faydalanabilecektir.

📌Hisseleri toplamı %50'nin altında olsa dâhi birden fazla hisseli konut tapusu sahibi olan,

📌TOKİ borç ödemeleri devam eden müşterilerimiz ilgili üründen faydalanamayacaktır.

HALKBANK YENİ EVİM KREDİSİ FAİZ ORANI VE GERİ ÖDEME KOŞULLARI

Kampanya, Halkbank ile anlaşma yapılan konut yüklenicilerinin/müteahhitlerinin el değiştirmemiş 1. el konutlarını kapsamaktadır.

Kredi aylık %0,69'dan başlayan faiz oranları ve 180 ay vade seçenekleriyle kullandırılabilecektir.

Hane gelirine göre ilk 3 yıl taksit tutarının bir kısmı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, konut satış bedelinin %5'i de Konut üreticisi firma tarafından karşılanacaktır.

HALKBANK YENİ EVİM KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

1. BÖLGE (İSTANBUL)

Aylık Hane Geliri Üst Sınırı: 80 Bin TL

Azami Konut Satış Değeri: 9 Milyon TL

Azami Kredi Tutarı: 5 Milyon TL

Son 1 Yılda İkamet Etme Koşulu Var

2. BÖLGE (ANKARA, İZMİR, BURSA, ANTALYA, MERSİN, MUĞLA)

Aylık Hane Geliri Üst Sınırı: 65 Bin TL

Azami Konut Satış Değeri: 5 Milyon TL

Azami Kredi Tutarı: 3 Milyon TL

Son 1 Yılda İkamet Etme Koşulu Var

3. BÖLGE (DİĞER İLLER)

Aylık Hane Geliri Üst Sınırı: 45 Bin TL

Azami Konut Satış Değeri: 3 Milyon TL

Azami Kredi Tutarı: 2 Milyon TL

Son 1 Yılda İkamet Etme Koşulu Yok

NOT: Başvurular bilgisayar veya telefon üzerinden değil yüz yüze görüşme ile yapılmaktadır. Yeni Evim Konut Kredisi kampanyasından yararlanmak için en yakın Halkbank şubesine başvurabilirsiniz.