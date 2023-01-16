MERSİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - TOKİ Mersin çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Mersin kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Mersin'da kura çekilişleri devam ediyor. Yapılacak projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Mersin TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Mersin kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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Mersin KAZANANLAR İSİM LİSTESİ

13 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER