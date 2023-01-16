Haberler Haberler MERSİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - TOKİ Mersin çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Mersin kazananlar isim listesi

MERSİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - TOKİ Mersin çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Mersin kazananlar isim listesi

Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişleri Mersin'de devam ediyor. 13 Ocak'ta Mersin'de yapılacak 2122 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Mersin TOKİ kura çekiliş sonuçları, TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Mersin kazananlar isim listesii konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 09:21
MERSİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - TOKİ Mersin çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Mersin kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Mersin'da kura çekilişleri devam ediyor. Yapılacak projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Mersin TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Mersin kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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Mersin KAZANANLAR İSİM LİSTESİ

13 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

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