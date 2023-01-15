Haberler Haberler AL SANCAK GÜLSİM ALİ KİMDİR? | Gülsim Ali nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Gülsim Ali burcu, boyu ve kilosu...

AL SANCAK GÜLSİM ALİ KİMDİR? | Gülsim Ali nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Gülsim Ali burcu, boyu ve kilosu...

Al Sancak Gülsim Ali kimdir? | TRT ekranlarının yeni dizisi Al Sancak, daha ilk fragmanıyla dikkatleri üzerine çekerken dizinin ana karakterlerinden Gülsim Ali'nin hayatı da merak konusu oldu. 19 Ocak 2023 tarihinde ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan diziyle alakalı arama motorlarında Al Sancak Gülsim Ali kimdir? Gülsim Ali nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Gülsim Ali burcu, boyu ve kilosu... konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 17:00
AL SANCAK GÜLSİM ALİ KİMDİR? | Gülsim Ali nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Gülsim Ali burcu, boyu ve kilosu...

Yönetmen koltuğunda Can Emre'nin oturduğu, senaryosunu ise Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı aksiyon, askeri ve dram dizisi Al Sancak, TRT 1'de yayın hayatına başlıyor. TSK bünyesindeki Al Sancak timinin icraatlarını anlatan dizide başrol olan Gülsim Ali'nin de gerçek hayatta kim olduğu merak ediliyor. Peki Al Sancak Gülsim Ali kimdir? Gülsim Ali nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? İşte Gülsim Ali burcu, boyu ve kilosu...

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AL SANCAK GÜLSİM ALİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'da doğan 28 yaşındaki Gülsim Ali, Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır. Gayet iyi Türkçe bilgisi yanı sıra iyi derecede Bulgarca, Türkçe ve İngilizce dillerini bilmektedir. Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi. 2012 yılında oyunculuğa adım attı.

Gülsim Ali, ilk olarak 2012 yılında yayınlanan başrolünde Hazal Kaya'nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde rol aldı, ardından 4 bölümlük Seddülbahir 32 Saat adlı dizide hemşire rolünü oynadı.

Yusuf Çim ile birlikte 2016 yılında Star TV'de yayımlanan Hanım Köylü dizisinde İlkgün rolünü, Diriliş Ertuğrul'da Aslıhan, 2019'da oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinde Gülcemal, son olarak ise, TRT 1'de yayımlanan Gönül Dağı adlı dizide Dilek karakterini canlandırmıştır.

GÜLSİM ALİ EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Gülsim Ali bekardır. Yetenekli oyuncunun çocuğunun olmadığı bilinmektedir.

GÜLSİM ALİ BURCU, BOYU VE KİLOSU...

1,76 metre boyundaki ve 54 kg ağırlığındaki Gülsim Ali'nin burcu Kovadır.

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