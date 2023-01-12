Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 12 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
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12 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
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ABD Doları: 18,78 (Alış) - 18,79 (Satış)
EURO: 20,20 (Alış) - 20,21 (Satış)
STERLİN: 22, 75 (Alış) - 22,86 (Satış)
1 DOLAR = 18,79 TL
👉12 Ocak Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.136,88
Gram altın satış: 1.137,12
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.876,00
Çeyrek altın satış: 1.892,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.740,00
Yarım altın satış: 3.784,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.481,00
Tam altın satış: 7.539,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.638,00
Cumhuriyet altını satış: 7.753,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.682,00
Ata altın satış: 7.732,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 12 Ocak Perşembe günü saat 11.53 itibarıyla alınmıştır.