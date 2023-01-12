Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 12 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

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12 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

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ABD Doları: 18,78 (Alış) - 18,79 (Satış)

EURO: 20,20 (Alış) - 20,21 (Satış)

STERLİN: 22, 75 (Alış) - 22,86 (Satış)

1 DOLAR = 18,79 TL

👉12 Ocak Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.136,88

Gram altın satış: 1.137,12

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.876,00

Çeyrek altın satış: 1.892,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.740,00

Yarım altın satış: 3.784,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.481,00

Tam altın satış: 7.539,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.638,00

Cumhuriyet altını satış: 7.753,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.682,00

Ata altın satış: 7.732,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 12 Ocak Perşembe günü saat 11.53 itibarıyla alınmıştır.