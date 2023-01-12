Haberler Haberler ANKARA TOKİ CANLI İZLE - Mamak TOKİ kura çekilişi | Ankara TOKİ kura sonuçları ve isim listesi (12 Ocak 2023)

ANKARA TOKİ CANLI İZLE - Mamak TOKİ kura çekilişi | Ankara TOKİ kura sonuçları ve isim listesi (12 Ocak 2023)

TOKİ Ankara kura çekilişleri, 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim Projesi kapsamında devam ediyor. 12 Ocak Çarşamba günü Mamak'ta yapılacak olan evler için düzenlenen kura çekilişini canlı izlemek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında Ankara TOKİ canlı izle - Mamak TOKİ kura çekilişi | Ankara TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulamaları yapıyor. İşte Ankara TOKİ kura çekilişleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 10:10 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 10:20
ANKARA TOKİ CANLI İZLE - Mamak TOKİ kura çekilişi | Ankara TOKİ kura sonuçları ve isim listesi (12 Ocak 2023)

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 12 Ocak Perşembe günü Ankara kurası devam edecek. Mamak'ta yapılacak 3.645 konut çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Ankara TOKİ canlı izle - Mamak TOKİ kura çekilişi | Ankara TOKİ kura sonuçları ve isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

ANKARA MAMAK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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ANKARA HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Ankara'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 14 ilçede, ilk etapta 18.250 adet yapılacak.

2 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

  • Kahramankazan: 800 konut
  • Polatlı: 700 konut
  • Kızılcahamam: 63 konut

3 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

  • Ayaş 4. Etap: 300 konut
  • Şereflikoçhisar: 311 konut
  • Çamlıdere 2. Etap: 100 konut
  • Bala 3. Etap: 160 konut
  • Beypazarı: 150 konut
  • Evren: 150 konut
  • Nallıhan Çayırhan: 100 konut

4-5 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

  • Etimesgut Ballıkuyumcu: 3800 konut

6-8 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

  • Sincan Yenipeçenek: 4800 konut

9 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • Sincan Saraycık: 1626 konut

10 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • Gölbaşı Gerder: 1545 konut

11 - 12 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • Mamak: 3645 konut

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