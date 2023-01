KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2023 | Köprü ve otoyollara zam geldi mi, gelecek mi? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! İşte 2023 fiyat listesi

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2023 | Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) bağlı köprü ve otoyol ücretlerinin 2023 yılında ne kadar olacağı merak konusuydu. Yeni yılda henüz zam gelmeyen ücretlerin güncellenmesi beklenirken yılın ilk Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan müjdeyi verdi. Araç sahiplerini sevindiren haberin ardından arama motorlarında araştırılan Köprü ve otoyollara zam geldi mi, gelecek mi? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte köprü ve otoyol ücretleri 2023 fiyat listesi...

KÖPRÜ VE OTOYOLLARA ZAM GELDİ Mİ, GELECEK Mİ?

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada otoyol ve köprü ücretlerine 2023 yılında zam yapılmayacağını söyledi. "Yıl boyunca herhangi bir artışa gidilmeyecek" diyen Başkan Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir. Bilindiği gibi büyük bölümü kamu-özel ortaklığı modeliyle hayata geçen ulaştırma projelerimiz daha plan ve yatırım aşamasındayken birileri tarafından yalanla, iftira ile engellenmeye çalışıldı. Halbuki bu model sayesinde kamu bütçesine yük getirmeden pek çok projeyi hızla hayata geçirme imkanı bulduk. Garanti seviyelerine ulaşma aşamasına kadar katkı verdiğimiz projelerimizin hemen hepsi artık hazinemiz için önemli birer gelir kaynağına dönüşüyor. Yatırıma, üretime, turizme, çevreye yaptıkları katkıyla birlikte hesapladığımızda milli gelirimize yaklaşık Osman Gazi Köprüsü'nün 10 milyar dolar, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 29 milyar dolar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 5 milyar dolar, Avrasya Tüneli'nin 7 milyar dolar, İstanbul Havalimanı'nın 80 milyar dolar katkısı olmuştur. Diğer projelerimizin her biri de bölgelerine ve ülkemize ciddi tasarruf sağlamaya, ekonomik değer üretmeye, insanımızın hayatını kolaylaştırmaya devam etmektedir."

2023 KÖPRÜ VE OTOYOL FİYAT LİSTESİ

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) resmi internet sitesinde geçerli olan güncel Otoyol ve köprü ücretleri şu şekilde; (Ücretlere KDV dahildir.)

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

💰1. SINIF - AKS aralığı 3.20 m'den küçük iki akslı araçlar: 8,25 TL

💰2. SINIF - Aks aralığı 3.20 m ve 3.20 m'den büyük UKOME kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar: 10,75 TL

💰3. SINIF - 3 akslı her türlü araçlar: : 23,25 TL

💰4. SINIF - 4 ve 5 akslı her türlü araçlar: 46,00 TL

💰5. SINIF - 6 ve yukarı akslı araçlar: 61,00 TL

💰6. SINIF - Motosikletler: 3,25 TL

👉FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinden Ukome Kararında izin verilen araçlar geçebilmektedir. Geçiş iznine sahip olmayan araçlar geçiş ücretinin yanında cezalı geçiş ücretlerinide ödeyecektir.

👉Motosikletler KGM işletimindeki serbest geçişlerde, HGS aboneleri ve OGS aboneleri köprülerde 6. sınıf araç ücreti ödeyecektir.

👉Ukome Kararına göre; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanabilecek araçlar şöyle:

👉15 Temmuz Şehitler Köprüsünü; 1. Sınıf araçlar, Tüm yolcu servis araçları, (Turizm, Personel, Okul vb.) Toplu Taşıma Araçları (IETT ve Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş) ve N1 Sınıfı acil yardım ambulansı ve Acil Sağlık Araçları kullanabileceklerdir.

👉Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü; 1. sınıf araçlar, 2. sınıf araçlar(Kamyon ve Otobüsler hariç), Tüm servis araçları (Turizm, Personel, Okul vb.), Karavanlar, Toplu Taşıma Araçları(IETT ve Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş) ve KGM'den izinli kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı hizmet araçları kullanabileceklerdir.

👉Köprüleri kullanımına izin verilen araçların dışındaki 2. 3. 4. ve 5. sınıf araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçların zorunlu olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanması gerekmektedir.

👉Yavuz Sultan Selim Köprüsünü ise bütün araç sınıfları kullanabilecektir. Ancak Özel Yük Taşıyan Araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçlar için bazı kriterler doğrultusunda izinler verilmektedir.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

🚦1. sınıf araç: 184,50 ₺

🚦2. sınıf araç: 295,00 ₺

🚦3. sınıf araç: 350,00 ₺

🚦4. sınıf araç: 464,50 ₺

🚦5. sınıf araç: 585,50 ₺

🚦6. sınıf araç: 129,00 ₺

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

🚘1. sınıf araç: 19,00 ₺

🚘2. sınıf araç: 25,00 ₺

🚘3. sınıf araç: 46,50 ₺

🚘4. sınıf araç: 118,50 ₺

🚘5. sınıf araç: 147,50 ₺

🚘6. sınıf araç: 13,00 ₺

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

🚗1. sınıf araç: 200,00 ₺

🚗2. sınıf araç: 250,00 ₺

🚗3. sınıf araç: 450,00 ₺

🚗4. sınıf araç: 500,00 ₺

🚗5. sınıf araç: 950,00 ₺

🚗6. sınıf araç: 50,00 ₺