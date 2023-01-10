Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 10 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

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10 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

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ABD Doları: 18,77 (Alış) - 18,78 (Satış)

EURO: 20,16 (Alış) - 20,17 (Satış)

STERLİN: 22,79 (Alış) - 22,91 (Satış)

1 DOLAR = 18,78 TL

👉10 Ocak Salı 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.131,77

Gram altın satış: 1.131,93

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.861,00

Çeyrek altın satış: 1.888,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.722,00

Yarım altın satış: 3.777,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.455,00

Tam altın satış: 7.525,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.644,00

Cumhuriyet altını satış: 7.760,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.661,00

Ata altın satış: 7.721,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 10 Ocak Salı günü saat 11.52 itibarıyla alınmıştır.