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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 6 BİN PERSONEL ALIMI | Bakan Kirişçi duyurdu! 6 bin personel alımı başvuru şartları, açılan kontenjanlar

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yeni yılın ilk günlerinde, personel alınacağı müjdesini vatandaşlara duyurdu. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 bin personel alınacağını bildiren Bakan Kirişçi'nin açıklamasının ardından arama motorlarında Tarım ve Orman Bakanlığı 6 bin personel alımı başvuru şartları ve açılan kontenjanlar araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 16:00
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 6 BİN PERSONEL ALIMI | Bakan Kirişçi duyurdu! 6 bin personel alımı başvuru şartları, açılan kontenjanlar

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Medya Kuruluşlarının Ankara Temsilcileri ile Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Bakanlık bünyesine 6 bine yakın personel alınacağını duyurdu. Bu personellerden bin 273'ünün Devlet Su İşleri'nde istihdam edileceğini belirten Bakan Kirişçi'nin açıklamalarının ardından arama motorlarında Tarım ve Orman Bakanlığı 6 bin personel alımı başvuru şartları ve açılan kontenjanlar araştırılıyor. İşte detaylar...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 6 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Bakanlık, alınacak 6 bin personel için şartları henüz açıklamadı. Ancak önceki alımlarda belirtilen şartlar şöyle:

  • Türk Vatandaşı olmak
  • Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
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Askerlik durumu itibarıyla;

  • Askerlikle ilgisi bulunmamak
  • Askerlik çağına gelmemiş bulunmak
  • Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 6 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI AÇILAN KONTENJANLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı istihdam edilecek 6 bin personel alımı 2023 açılan kontenjanlar başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla belli olacak. Bakan Kirişçi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde toplam 6 bine yakın personel istihdam edeceğiz. DSİ bünyesinde görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda 1273 sözleşmeli personel alacağız"

ÇİFTÇİLERE 250 BİN TL KREDİ DESTEĞİ

Kirişçi, tahıl koridorunda 16,9 milyon tahılın taşındığını vurgulayarak, "Bugün itibarıyla tahıl koridorundan 633 gemiyle 16,9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşınmıştır. Bu tahılın, yüzde 54'ü Avrupa ülkelerine, yüzde 28'i Asya ülkelerine, yüzde 12'si Afrika ülkelerine, yüzde 6'sı Ortadoğu ülkelerine ulaşmıştır. En az gelişmiş ülkelere giden tahılın oranı ise sadece yüzde 5,4'tür" diye konuştu.

Kirişçi, genç çiftçilere desteğin 250 bin liraya çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"Burada ilk defa sizlerle paylaşıyorum; Sayın Cumhurbaşkanımız da uygun bulursa genç çiftçilerimize yönelik Uzman Eller Projesi ile verdiğimiz desteklerimiz 100 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkaracağız.

2022 yılında çiftçilerimize 40,4 milyar TL tarımsal desteklemede bulunduk. Bitkisel üretimimizi, 2021 yılına göre yüzde 9,1 oranında artırarak 118,4 milyon tondan 128,6 milyon tona çıkardık ve bu rakamla tüm zamanların üretim rekorunu kırdık."

30 MİLYAR DOLAR TARIM İHRACATI

Bakan Kirişci, Türkiye'nin tarımda net ihracatçı ülke olma kimliğini 2022'de de sürdürdüğünü, kasım sonu itibarıyla tarım sektörünün 26,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirterek "Aralık ayı rakamlarının netleşmesiyle 2022 yılını, 30 milyar dolar civarındaki tarım ihracatıyla kapatmış olacağız. Ayrıca, su ürünleri ihracatımızı 1,5 milyar dolara taşıyarak bu alanda yeni bir rekor kıracağız" dedi.

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