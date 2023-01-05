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EKPSS KURA ÇEKİLİŞİ BAŞLADI | EKPSS kura başvuru tarihleri, kimler başvurabilir? - Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı olan EKPSS kura tercih kılavuzu, ÖSYM'nin resmi sitesinde yayınlandı. EKPSS sonuçları doğrultusunda kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yapılacak olan yerleştirmelerin belli olacağı kura çekilişleri başladı. Kuraya katılmak için başvuru yapacak adaylar arama motorlarında EKPSS kura başvuru tarihleri, kimler başvurabilir? - Sonuçlar ne zaman açıklanacak? sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 10:57 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 11:00
EKPSS KURA ÇEKİLİŞİ BAŞLADI | EKPSS kura başvuru tarihleri, kimler başvurabilir? - Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kura tercih kılavuzunu resmi internet adresinde yayınladı. https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak başvurulara ilişkin araştırmalar hız kazanırken arama motorlarında EKPSS kura başvuru tarihleri, kimler başvurabilir? - Sonuçlar ne zaman açıklanacak? sorguları sorgulanıyor. İşte EKPSS hakkında merak edilenler...

EKPSS KURA BAŞVURU TARİHLERİ

Kuraya katılmak için başvuru yapacak adayların başvuru işlemleri, 05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.

EKPSS KURA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

EKPSS KURA ÇEKİLİŞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR? BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir.

"Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi"ne sahip olanlar, 2022-Kura'ya başvurabileceklerdir. 2022-EKPSS'ye başvurusunu tamamlayan adaylar (sınava girmeseler de), 2022-Kura'ya başvuramayacaklardır.

Adaylar tercihlerini, 05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 05 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 13 Ocak 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan 2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

EKPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

EKPSS KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Engelli Kamu Personeli kura çekilişleri için başvuruların 13 Ocak'ta saat 23.59'da sona ereceğini bildiren ÖSYM, kura sonuçları için ise henüz tarih vermedi. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

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