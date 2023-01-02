Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 2 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 2 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 2 Ocak Pazartesi 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 12:30
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 2 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 2 Ocak 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

2 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,72 (Alış) - 18,73 (Satış)

EURO: 20,00 (Alış) - 20,03 (Satış)

STERLİN: 22,53 (Alış) - 22,64 (Satış)

1 DOLAR = 18,73 TL

👉2 Ocak Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.097,63

Gram altın satış: 1.098,05

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.802,00

Çeyrek altın satış: 1.827,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.594,00

Yarım altın satış: 3.655,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.215,00

Tam altın satış: 7.283,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.370,00

Cumhuriyet altını satış: 7.481,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.421,00

Ata altın satış: 7.484,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 2 Ocak Pazartesi günü saat 12.01 itibarıyla alınmıştır.

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