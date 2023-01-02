Haberler Haberler 💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 2 Ocak Pazartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 2 Ocak Pazartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '2 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 2 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 78 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 21:30 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 22:00
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 2 Ocak Pazartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 2 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 2 Ocak Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.

İşte 2 Ocak Pazartesi 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

2 OCAK PAZARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 2 Ocak Pazartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.

2 OCAK PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL SONUÇLARI

2 - 6 - 9 - 25 - 50 - 65 Joker: 79 SüperStar: 70

👉 Sayısal Loto 2 Ocak Pazartesi sonucu için TIKLA

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