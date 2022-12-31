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İşte Almanak 2022 (Ocak-Şubat-Mart-Nisan)

2022 yılının ilk 4 ayındaki önemli spor olaylarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
İşte Almanak 2022 (Ocak-Şubat-Mart-Nisan)

-OCAK-
5 OCAK: Turkcell Süper Kupa maçı Katar'ın başkenti Doha'da oynandı. Beşiktaş, Antalya'yı penaltılarda 4-2 yenip kupayı aldı.

10 OCAK: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ile yolların ayrıldığını duyurdu. Böylece sarı-kırmızılı ekipte "4. Fatih Terim dönemi" sona erdi.

11 OCAK: Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık, Gölbaşı Hacılar mevkisinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

11 OCAK: Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray, İspanyol teknik direktör Torrent ile anlaştı. 12 OCAK: Fenerbahçe'de 20 Aralık 2021'de Pereira ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar İsmail Kartal getirildi. 17 OCAK: FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülünü, B.Münih'ten Lewandowski aldı.

-ŞUBAT-
4 ŞUBAT: Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen ve 20 Şubat'ta sona erecek 2022 Kış Olimpiyatları, resmi açılış töreniyle başladı.

5 ŞUBAT: Senegal, normal süresi ve uzatmaları golsüz biten maçta Mısır'ı penaltılarda 4-2 yenerek 33. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon oldu.

12 ŞUBAT: 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde İngiltere ekibi Chelsea, Brezilya'nın Palmeiras takımını normal süresi 1-1 biten maçın uzatma bölümünde 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

20 ŞUBAT: Basketbol Türkiye Kupası'nın sahibi F.Bahçe'yi 86-72 yenen A.Efes oldu.

-MART-
4 MART: Hollandalı eski futbolcu Seedorf, Müslüman olduğunu açıkladı.

7 MART: Olimpiyat şampiyonu İsveçli atlet Duplantis, 6,19 metre ile kendisine ait erkekler sırıkla atlama dünya rekorunu kırdı.

8 MART: MHK, aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Hüseyin Göçek'in de bulunduğu birçok hakemin, kalan bölümde görev almayacağını açıklandı.

11 MART: Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla 0-0 berabere kaldı.

13 MART: 2022 Pekin Paralimpik Kış Oyunları'nda ülkelerindeki savaşa rağmen üst düzey performans gösteren Ukraynalı sporcular, ev sahibi Çin'den sonra en fazla madalya kazanan ülke oldu.

17 MART: Türkiye, ülke puanı sebebiyle 2023-24'ten itibaren Şampiyonlar Ligi'nde 1, Konferans'ta 3 takımla yer alacak.

22 MART: Eczacıbaşı, Kadınlar CEV Kupası finali rövanşında Almanya'dan Stuttgart'ı deplasmanda 3-1 yenip şampiyon oldu.

23 MART: TFF, 2028 Avrupa Şampiyonası için başvurdu.

24 MART: Spor yasası teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

24 MART: 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olan Türkiye, elendi. Burak Yılmaz milli takıma veda etti.

26 MART: Kadınlar Türkiye Kupası'nda M.Yenişehir, F.Bahçe'yi 71-58 yenip 1. oldu.

26 MART: Tahkim, Süper Lig'de görev alamayacağı açıklanan hakemlerle ilgili kararı bozdu. 30 MART: Macaristan'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbestte Feyzullah Aktürk ve Taha Akgül altın kazandı. Taha, 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. 31 MART: Macaristan'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Evin Demirhan Yavuz ve Yasemin Adar Yiğit altın madalya kazandı.

-NİSAN-
1 NİSAN: Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı, Macaristan'da büyükler kategorisinde 140 puanla ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

2 NİSAN: Macaristan'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, grekoromende altın kazanarak 11. kez zirveye çıktı.

4 NİSAN: TFF Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti.

4 NİSAN: A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene'yle yollar ayrıldı.

10 NİSAN: Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Muğla'nın Bodrum ilçesinden başladı.

10 NİSAN: Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Macaristan'dan Sopron'a 60-55 yenilen Fenerbahçe, 2. oldu.

13 NİSAN: Voleybolda Erkekler Kupa Voley'de Arkas, G.Saray'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

16 NİSAN: 12 Dev Adam'ın başantrenörlüğüne, A.Efes'te görevini sürdüren Ergin Ataman getirildi. 17 NİSAN: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de F.Bahçe'yi 3-2 yenen VakıfBank, şampiyon oldu. 27 NİSAN: Bahçeşehir, FIBA Avrupa Kupası finali rövanşında İtalya'dan R.Emilia'yı 90-74 yenerek şampiyon oldu.

30 NİSAN: Süper Lig'in 35. haftasında Antalya'yla 2-2 kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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